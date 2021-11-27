После аварии в шахте в Кузбассе арестован инспектор Ростехнадзора

Кемеровский суд на два месяца арестовал главного госинспектора Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Он обвиняется в халатности. Как сообщает 27 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, на суде инспектор заявил, что не мог влиять на безопасность на предприятии и вести постоянный контроль с 18 по 25 ноября, поскольку в шахте «Листвяжная» бывал раз-два в месяц. «19 ноября я уже был на другой шахте», — объяснил он.



Всего по делу об аварии, произошедшей 25 ноября, проходят пять человек — включая директора шахты и его зама, начальника участка (их обвиняют в нарушении требований безопасности) и еще одного сотрудника Ростехнадзора (ему также вменяют халатность).