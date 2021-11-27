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После аварии в шахте в Кузбассе арестован инспектор Ростехнадзора

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Кемеровский суд на два месяца арестовал главного госинспектора Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Он обвиняется в халатности. Как сообщает 27 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, на суде инспектор заявил, что не мог влиять на безопасность на предприятии и вести постоянный контроль с 18 по 25 ноября, поскольку в шахте «Листвяжная» бывал раз-два в месяц. «19 ноября я уже был на другой шахте», — объяснил он.

Всего по делу об аварии, произошедшей 25 ноября, проходят пять человек — включая директора шахты и его зама, начальника участка (их обвиняют в нарушении требований безопасности) и еще одного сотрудника Ростехнадзора (ему также вменяют халатность).

В результате проверки шахт Кузбасса после аварии на шахте «Листвяжная», повлекшей гибель 51 человека, было выявлено 55 нарушений на 25 шахтах, возбуждено в общей сложности 55 административных дел.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где находилось 287 человек, произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. 237 человек удалось вывести на поверхность. Погибшими назвали 51 человека, пострадавшими — 63.

Компания, которой принадлежит шахта, сообщила, что выплатит по миллиону рублей родственникам всех скончавшихся, а также приобретет для них жилье. При этом в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО) отметили, что страховой суммы может хватить не всем, поскольку общий размер положенных по закону страховых выплат может превысить установленную законом страховую сумму в 100 миллионов рублей. Также семьи погибших получат по 250 тысяч рублей от Кемеровской области и района. Возле представительства Кемеровской области в Москве возник стихийный мемориал, люди несут цветы.

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Комментарии (5)

Иван 2пырьев
За что???? Он же ничего не сделал!!!
Brevnault
Еще Гриша Слабиков наглядно показал - что за контора этот "Ростехнадзор".
iigaza
В Ростехнадозоре служат, как правило, бывшие отставники.
Не знаю как на Кузбассе, но на Колыме сплошь взяточники и алкоголики.
Надзор проходит стандартно - неделю доблестные инспектора гудят на поляне, накрытой администрацией проверяемого предприятия, подписыват нужные бумаги и, отягощенные подарками, отбывают на очередную проверку.
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