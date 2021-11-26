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Семьи погибших на шахте «Листвяжная» получат по 250 тысяч рублей от Кемеровской области

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Семьи погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат по 250 тысяч рублей от Кемеровской области и района. Об этом 26 ноября сообщило ТАСС, ссылаясь на губернатора Сергея Цивилева.

Ранее стало известно, что компания СДС, которой принадлежит шахта, выплатит по миллиону рублей родственникам всех скончавшихся, а также приобретет для них жилье.

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) сообщал, что страховой суммы иждивенцам и ближайшим родственникам погибших и пострадавших из-за ЧП может не хватить всем.

«Исходя из известных на текущий момент сведений о погибших и пострадавших, общий размер положенных по 225-ФЗ (обязывающему владельцев опасных объектов страховать свою ответственность за причинение вреда (ОС ОПО). — Прим. ред.) страховых выплат может превысить установленную законом страховую сумму в 100 миллионов рублей», — гласит сообщение НССО.

Там же отмечается, что страховые выплаты будут производить в пропорции от суммы заявленных требований, поступивших к страховщику от тех лиц, которые имеют право на получение выплат.

Вице-президент НССО Светлана Гусар добавила, что недавняя трагедия — повод для возвращения к вопросу о необходимости корректировки законодательства «в части увеличения лимитов ответственности по угольным шахтам».

Ранее СК предъявил обвинение пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная». Среди них — директор, его первый заместитель, начальник участка и двое главных инспекторов управления Ростехнадзора.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 46 шахтёров и шестерых спасателей. Однако одному из них — 51-летнему сотруднику МЧС Александру Заковряшину — удалось выжить.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности и по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

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Комментарии (10)

angel of death
250К - это цена жизни? да идите вы лесом со своими шахтами - сами там рискуйте...
Abu-Denis
А директора шахты догола раздеть?
RemyMartin
В совдепии шахтёры хорошо получали.
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