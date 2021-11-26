Семьи погибших на шахте «Листвяжная» получат по 250 тысяч рублей от Кемеровской области

Семьи погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат по 250 тысяч рублей от Кемеровской области и района. Об этом 26 ноября сообщило ТАСС, ссылаясь на губернатора Сергея Цивилева.
Ранее стало известно, что компания СДС, которой принадлежит шахта, выплатит по миллиону рублей родственникам всех скончавшихся, а также приобретет для них жилье.
Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) сообщал, что страховой суммы иждивенцам и ближайшим родственникам погибших и пострадавших из-за ЧП может не хватить всем.
«Исходя из известных на текущий момент сведений о погибших и пострадавших, общий размер положенных по 225-ФЗ (обязывающему владельцев опасных объектов страховать свою ответственность за причинение вреда (ОС ОПО). — Прим. ред.) страховых выплат может превысить установленную законом страховую сумму в 100 миллионов рублей», — гласит сообщение НССО.
Там же отмечается, что страховые выплаты будут производить в пропорции от суммы заявленных требований, поступивших к страховщику от тех лиц, которые имеют право на получение выплат.
Вице-президент НССО Светлана Гусар добавила, что недавняя трагедия — повод для возвращения к вопросу о необходимости корректировки законодательства «в части увеличения лимитов ответственности по угольным шахтам».
Ранее СК предъявил обвинение пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная». Среди них — директор, его первый заместитель, начальник участка и двое главных инспекторов управления Ростехнадзора.