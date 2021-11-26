Семьи погибших на шахте «Листвяжная» получат по 250 тысяч рублей от Кемеровской области

Семьи погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат по 250 тысяч рублей от Кемеровской области и района. Об этом 26 ноября сообщило ТАСС, ссылаясь на губернатора Сергея Цивилева.

Ранее стало известно, что компания СДС, которой принадлежит шахта, выплатит по миллиону рублей родственникам всех скончавшихся, а также приобретет для них жилье.



Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) сообщал, что страховой суммы иждивенцам и ближайшим родственникам погибших и пострадавших из-за ЧП может не хватить всем.

