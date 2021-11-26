СК предъявил обвинение пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная»

Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину вменяют ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В Кемеровской области следователи предъявили обвинение пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная». Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба СКР.

Кроме того, Винокуров и Семыкин обвиняются по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

По версии следствия, в результате нарушений требований безопасности, допущенных директором шахты Махраковым и его подчиненными, в шахте произошло «газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка», в результате чего погибли рабочие.



СК также считает, что Винокуров и Семыкин ненадлежащим образом проконтролировали соблюдение безопасности на объекте.



Следователи намерены просить суд о заключении обвиняемых под стражу. Дело находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.



Ранее сообщалось, что после трагедии на «Листвяжной» прокуратура Кемеровской области проверила 25 шахт и выявила 55 фактов нарушений.

