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СК предъявил обвинение пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная»

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В Кемеровской области следователи предъявили обвинение пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная». Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба СКР.

Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину вменяют ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Кроме того, Винокуров и Семыкин обвиняются по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

По версии следствия, в результате нарушений требований безопасности, допущенных директором шахты Махраковым и его подчиненными, в шахте произошло «газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка», в результате чего погибли рабочие.

СК также считает, что Винокуров и Семыкин ненадлежащим образом проконтролировали соблюдение безопасности на объекте.

Следователи намерены просить суд о заключении обвиняемых под стражу. Дело находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что после трагедии на «Листвяжной» прокуратура Кемеровской области проверила 25 шахт и выявила 55 фактов нарушений.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 46 шахтёров и шестерых спасателей. Однако одному из них — 51-летнему сотруднику МЧС Александру Заковряшину — удалось выжить.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности и по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

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