FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
74.60р83.68р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Прокуратура проверила 25 шахт в Кузбассе. Выявлено 55 фактов нарушений

1
Печать

Прокуратура Кемеровской области по поручению генерального прокурора Игоря Краснова продолжает проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в деятельности организаций угольной сферы Кузбасса.

Как сообщили вечером 26 ноября в надзорном ведомстве, за день городские и районные прокуроры совместно со специалистами ГИТ, МЧС, Ростехнадзора проверили 25 шахт. В результате было возбуждено в общей сложности 55 административных дел, внесено четыре представления об устранении нарушений. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). В числе нарушений называются серьезные недоработки в сфере пожарной безопасности и охраны труда — необорудование путей эвакуации, неисправность электропроводки, непроведение инструктажей по ТБ, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушения режима труда и так далее.

Ранее «Фонтанка» писала, что после трагедии на «Листвяжной» прокуратура нашла нарушения на шести шахтах в Кемеровской области. При этом в надзорном ведомстве подчеркнули, что проверки будут продолжаться.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 46 шахтёров и шестерых спасателей. Однако одному из них — 51-летнему сотруднику МЧС Александру Заковряшину — удалось выжить.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности сотрудников Ростехнадзора и по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

По теме (20)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Щуплый Шульц
Лучше бы сообщили, сколько раз прокуратура до ЧП на этой шахте бывала и сколько нарушений выявляла, а так эта демонстрация бурной деятельности никому не интересна.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний