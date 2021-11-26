Прокуратура проверила 25 шахт в Кузбассе. Выявлено 55 фактов нарушений

Прокуратура Кемеровской области по поручению генерального прокурора Игоря Краснова продолжает проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в деятельности организаций угольной сферы Кузбасса.



Как сообщили вечером 26 ноября в надзорном ведомстве, за день городские и районные прокуроры совместно со специалистами ГИТ, МЧС, Ростехнадзора проверили 25 шахт. В результате было возбуждено в общей сложности 55 административных дел, внесено четыре представления об устранении нарушений. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). В числе нарушений называются серьезные недоработки в сфере пожарной безопасности и охраны труда — необорудование путей эвакуации, неисправность электропроводки, непроведение инструктажей по ТБ, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушения режима труда и так далее.

