FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -3
74.60р83.68р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Стихийный мемориал погибшим на «Листвяжной» появился в Москве

1
Печать

Москвичи несут цветы к представительству Кемеровской области в столице в память о горняках и спасателях, погибших в шахте «Листвяжная», сообщила пресс-служба региональной администрации.

Фото: Telegram-канал «Цивилев. Live»
ПоделитьсяПоделиться

Несколько стихийных мемориалов 26 ноября появились и в городах Кузбасса. Один из них находится в поселке Грамотеино близ «Листвяжной» — у стелы памяти горноспасателей, погибших при ликвидации аварии на шахте «Комсомолец» в 2000 году.

В Кемерово оставляют свои соболезнования у монумента «Память шахтерам Кузбасса», созданного Эрнстом Неизвестным; в Новокузнецке — у памятника шахтерам, погибшим на фронте в Великую Отечественную войну.

Фото: Telegram-канал «Цивилев. Live»

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 46 шахтёров и шестерых спасателей. Однако одному из них — 51-летнему сотруднику МЧС Александру Заковряшину — удалось выжить.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности сотрудников Ростехнадзора и по статье 217 УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Иван 2пырьев
Несут цветы к представительству правительства области, которое не смогло обеспечить безопасность на рабочих местах?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний