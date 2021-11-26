Стихийный мемориал погибшим на «Листвяжной» появился в Москве

Москвичи несут цветы к представительству Кемеровской области в столице в память о горняках и спасателях, погибших в шахте «Листвяжная», сообщила пресс-служба региональной администрации.

Несколько стихийных мемориалов 26 ноября появились и в городах Кузбасса. Один из них находится в поселке Грамотеино близ «Листвяжной» — у стелы памяти горноспасателей, погибших при ликвидации аварии на шахте «Комсомолец» в 2000 году.



В Кемерово оставляют свои соболезнования у монумента «Память шахтерам Кузбасса», созданного Эрнстом Неизвестным; в Новокузнецке — у памятника шахтерам, погибшим на фронте в Великую Отечественную войну.

