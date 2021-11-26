Мэра кузбасского города уволили за банкет в день взрыва на шахте. Чиновник отмечал свое назначение

Глава города Прокопьевск в Кемеровской области Вячеслав Старченко отправлен в отставку за банкет в день взрыва на шахте «Листвяжная». Об этом 26 ноября сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



По его словам, сотрудники администрации решили отметить назначение Старченко на пост мэра. «Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать», – отметил Цивилев.

