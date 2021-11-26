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Мэра кузбасского города уволили за банкет в день взрыва на шахте. Чиновник отмечал свое назначение

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Глава города Прокопьевск в Кемеровской области Вячеслав Старченко отправлен в отставку за банкет в день взрыва на шахте «Листвяжная». Об этом 26 ноября сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По его словам, сотрудники администрации решили отметить назначение Старченко на пост мэра. «Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать», – отметил Цивилев.

Старченко вступил в должность 25 ноября. Он продержался на посту один день.

Ранее Цивилев заявил, что поиски тел погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе после окончания ее консервации могут растянуться на месяц.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 46 шахтёров и шестерых спасателей. Однако одному из них — 51-летнему сотруднику МЧС Александру Заковряшину — удалось выжить.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности и по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Следователи предъявили обвинение пятерым фигурантам. Среди них — директор, его первый заместитель, начальник участка и двое главных инспекторов управления Ростехнадзора.

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Комментарии (1)

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