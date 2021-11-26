«Это может быть и месяц». Глава Кузбасса попросил не рассчитывать на быстрые поиски тел погибших на «Листвяжной»

Поиски тел погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе после окончания ее консервации могут растянуться на месяц. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилев.



«Я просто хочу сказать, чтобы никто не рассчитывал, что это будет один день, или два дня, или три дня. Это будет и не неделю. Это может быть и месяц», — 26 ноября процитировало РИА Новости главу Кемеровской области.



Цивилев отметил, что во вторник, 30 ноября, власти планируют представить план работ на шахте после завершения ее консервации.

