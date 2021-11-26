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«Это может быть и месяц». Глава Кузбасса попросил не рассчитывать на быстрые поиски тел погибших на «Листвяжной»

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Поиски тел погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе после окончания ее консервации могут растянуться на месяц. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Я просто хочу сказать, чтобы никто не рассчитывал, что это будет один день, или два дня, или три дня. Это будет и не неделю. Это может быть и месяц», — 26 ноября процитировало РИА Новости главу Кемеровской области.

Цивилев отметил, что во вторник, 30 ноября, власти планируют представить план работ на шахте после завершения ее консервации.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 46 шахтёров и шестерых спасателей. Однако одному из них — 51-летнему сотруднику МЧС Александру Заковряшину — удалось выжить.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности и по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

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Комментарии (3)

266753664
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Номер моей карты: 4890 4947 5276 1270 Заранее большое человеческое спасибо.
kagemusha
Нормально так СМИ работают. 50 человек обнулилось - ну а чо, задымление..
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Помнится предыдущего, за массовую гибель людей, попросили на выход .... мчсников тоже посадили, жаль что не главу.
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