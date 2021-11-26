FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
74.60р83.68р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Не знаем, не можем, не дадим. Почему власти Петербурга не раскрывают данные об эффективности вакцин от COVID-19

Смольный назвал три причины, по которым не может рассказать, как болеют и умирают привитые от коронавируса.

34
Печать
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
ПоделитьсяПоделиться

Комитет по здравоохранению обстоятельно ответил на запрос «Фонтанки», в котором мы просили предоставить данные о том, насколько вакцинация от COVID-19 снижает риск заболеть, тяжело перенести и скончаться от этого заболевания.

18 ноября мы попросили предоставить информацию в целом по городу по количеству выявленных случаев, госпитализированных, болеющих в тяжёлой форме и умерших как по вакцинированным, так и не вакцинированным. В идеале — по разным видам вакцин. Информация запрашивалась за фиксированный срок (например, за 1–15 ноября), чтобы сделать оценку с учетом привитых и не привитых среди всего населения города за конкретный период.

Основания полагать, что город располагает такими данными были. В опубликованном 19 ноября пресс-релизе Смольного ответственный за медицину вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что «люди, вакцинированные от коронавируса, болеют значительно реже не прошедших иммунизацию». «В случае заболевания, преимущественно, переносят COVID-19 в легкой форме. Это подтверждается экспертными данными, рассмотренными на заседании Межведомственной медицинской рабочей группы при Межведомственном городском совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции при Правительстве Санкт-Петербурга под руководством директора НМИЦ имени В.А. Алмазова академика Евгения Шляхто», — сообщалось в пресс-релизе.

На прошлой неделе комздрав назвал данные по количеству поступивших и скончавшихся людей с прививкой с 1 по 15 ноября, но лишь по трем ковидным стационарам.

А главный врач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий в ходе эфира с губернатором Александром Бегловым в процентах оценил шансы попасть в больницу и умереть от коронавируса у привитых и непривитых, сославшись на данные по городу за октябрь. Правда, в данных были некоторые нестыковки. В частности, сообщалось, что среди госпитализированных риск наступления летального исхода у вакцинированных ниже почти в два раза, у людей старше 60 лет — в 2,4 раза. При этом «в целом риск летального исхода у привитых, вне зависимости от возраста, в 21 раз ниже, чем у непривитых». «Фонтанка» попросила предоставить исходные данные или уточнить методологию подсчета. Валерий Стрижелецкий не исключил, что в некоторых цифрах мог оговориться, но сослался на занятость и переадресовал корреспондента в комздрав.

Спустя неделю ведомство не предоставило данные, но зато подробно объяснило, почему не смогло этого сделать.

Во-первых, такую информацию комздрав не собирает. «Субъектом официального статистического учета демографических показателей в РФ является Федеральная служба государственной статистики (далее — Росстат)», — сообщили в пресс-службе.

Сам комитет по здравоохранению «ведет сбор оперативных данных с целью принятия управленческих решений», и «такая информация подвергается ретроспективному анализу и верификации». Но «сбор информации о вакцинированных пациентах статистическими картами не предусмотрен», — заявили в комздраве.

В Росстате «Фонтанке» подтвердили, что не обладают данными об эффективности вакцин. Данные по заболевшим ведомство не интересуют — их учет ведут Минздрав и Роспотребнадзор. Исследования по смертям, в том числе коронавирусным, Росстат публикует, получая сведения из реестра ЗАГС, куда их вносят больницы. Но в них нет разбивки по вакцинам.

Исследование, на которое сослался Валерий Стрижелецкий, было сделано на основе данных анализа Федерального регистра лиц, больных СOVID-19, на начало октября 2021 года, пояснили в комздраве. Но «на данный момент возможность новой выгрузки из-за отсутствия техподдержки ЕГИСЗ отсутствует», — заявили в ведомстве.

В-третьих, запрос требует анализа и не связан с защитой прав обратившегося корреспондента «Фонтанки». Согласно пункту 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», «информация о деятельности государственных органов не предоставляется в случае, если в запросе ставится вопрос о проведении анализа деятельности государственного органа, либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией», заявили в комздраве.

Напомним, что в соответствии с законом о СМИ, государственные органы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных формах.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (33)

serga811
По остальным вакцинам статистика открыта между прочим. Конечно удивляют управленческие решения наших властей, которые не основаны на статистике, больших данных и тд. Пердячим паром, пердячим паром... в 21 веке. Догоним и перегоним всех!!! А-та-та!!! А так же в области балета...
266456205
Сколько уже в кошки-мышки можно играть с населением-то? Частных лиц лишили частной жизни: пойди и вкоти себе неизвестно что раз, потом ещё раз и много раз, бумашку и паспорт на каждом углу первому встречному покажи. А сами скрывают даже результаты эффективности препарата. Отчего такая непрозрачность?
hoboot
да потому что лажа все это :о) вот сколько вакцинированных знаменитостей ушло. а сколько обычных, про которых просто тупо говорят что типа купили сертификат ,сами лохи. ну ну. я вот не доверяю этим жуликам и ворам.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний