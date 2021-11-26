Не знаем, не можем, не дадим. Почему власти Петербурга не раскрывают данные об эффективности вакцин от COVID-19

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Поделиться Поделиться







Комитет по здравоохранению обстоятельно ответил на запрос «Фонтанки», в котором мы просили предоставить данные о том, насколько вакцинация от COVID-19 снижает риск заболеть, тяжело перенести и скончаться от этого заболевания.

18 ноября мы попросили предоставить информацию в целом по городу по количеству выявленных случаев, госпитализированных, болеющих в тяжёлой форме и умерших как по вакцинированным, так и не вакцинированным. В идеале — по разным видам вакцин. Информация запрашивалась за фиксированный срок (например, за 1–15 ноября), чтобы сделать оценку с учетом привитых и не привитых среди всего населения города за конкретный период.



Основания полагать, что город располагает такими данными были. В опубликованном 19 ноября пресс-релизе Смольного ответственный за медицину вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что «люди, вакцинированные от коронавируса, болеют значительно реже не прошедших иммунизацию». «В случае заболевания, преимущественно, переносят COVID-19 в легкой форме. Это подтверждается экспертными данными, рассмотренными на заседании Межведомственной медицинской рабочей группы при Межведомственном городском совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции при Правительстве Санкт-Петербурга под руководством директора НМИЦ имени В.А. Алмазова академика Евгения Шляхто», — сообщалось в пресс-релизе.

На прошлой неделе комздрав назвал данные по количеству поступивших и скончавшихся людей с прививкой с 1 по 15 ноября, но лишь по трем ковидным стационарам.

А главный врач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий в ходе эфира с губернатором Александром Бегловым в процентах оценил шансы попасть в больницу и умереть от коронавируса у привитых и непривитых, сославшись на данные по городу за октябрь. Правда, в данных были некоторые нестыковки. В частности, сообщалось, что среди госпитализированных риск наступления летального исхода у вакцинированных ниже почти в два раза, у людей старше 60 лет — в 2,4 раза. При этом «в целом риск летального исхода у привитых, вне зависимости от возраста, в 21 раз ниже, чем у непривитых». «Фонтанка» попросила предоставить исходные данные или уточнить методологию подсчета. Валерий Стрижелецкий не исключил, что в некоторых цифрах мог оговориться, но сослался на занятость и переадресовал корреспондента в комздрав.



Спустя неделю ведомство не предоставило данные, но зато подробно объяснило, почему не смогло этого сделать.

Во-первых, такую информацию комздрав не собирает. «Субъектом официального статистического учета демографических показателей в РФ является Федеральная служба государственной статистики (далее — Росстат)», — сообщили в пресс-службе.

Сам комитет по здравоохранению «ведет сбор оперативных данных с целью принятия управленческих решений», и «такая информация подвергается ретроспективному анализу и верификации». Но «сбор информации о вакцинированных пациентах статистическими картами не предусмотрен», — заявили в комздраве.

В Росстате «Фонтанке» подтвердили, что не обладают данными об эффективности вакцин. Данные по заболевшим ведомство не интересуют — их учет ведут Минздрав и Роспотребнадзор. Исследования по смертям, в том числе коронавирусным, Росстат публикует, получая сведения из реестра ЗАГС, куда их вносят больницы. Но в них нет разбивки по вакцинам.

Исследование, на которое сослался Валерий Стрижелецкий, было сделано на основе данных анализа Федерального регистра лиц, больных СOVID-19, на начало октября 2021 года, пояснили в комздраве. Но «на данный момент возможность новой выгрузки из-за отсутствия техподдержки ЕГИСЗ отсутствует», — заявили в ведомстве.



В-третьих, запрос требует анализа и не связан с защитой прав обратившегося корреспондента «Фонтанки». Согласно пункту 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», «информация о деятельности государственных органов не предоставляется в случае, если в запросе ставится вопрос о проведении анализа деятельности государственного органа, либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией», заявили в комздраве.

Напомним, что в соответствии с законом о СМИ, государственные органы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных формах.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

