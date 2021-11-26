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Смольный объяснил отказ предоставлять информацию о том, как болеют привитые от COVID-19, необходимостью её анализа

Комитет по здравоохранению правительства Петербурга сообщил, что не станет предоставлять «Фонтанке» общегородские данные о том, как болеют и умирают привитые от COVID-19 петербуржцы.

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В пресс-службе ведомства сослались на пункт 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В соответствии с ним «информация о деятельности государственных органов не предоставляется в случае, если в запросе ставится вопрос о проведении анализа деятельности государственного органа либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией», — заявили «Фонтанке» 26 ноября в комздраве.

В соответствии с законом о СМИ, государственные органы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных формах.

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Комментарии (19)

vamingo
Так и Фонтанка попросила данные для анализа, что Смольному не так?
nalchik11
А показывать каждому встречному-поперечному куаркод со ссылкой на госуслуги, и паспорт - это не нарушение закона о защите персональных данных?
Cashmare
информация нуждается в коррекции, ибо идёт вразрез с генеральной линией партии. а формулу коррекции из центра ещё не прислали
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