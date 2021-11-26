Смольный объяснил отказ предоставлять информацию о том, как болеют привитые от COVID-19, необходимостью её анализа

В пресс-службе ведомства сослались на пункт 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».



В соответствии с ним «информация о деятельности государственных органов не предоставляется в случае, если в запросе ставится вопрос о проведении анализа деятельности государственного органа либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией», — заявили «Фонтанке» 26 ноября в комздраве.

