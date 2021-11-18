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Власти Петербурга раскрыли, как болеют и умирают вакцинированные от коронавируса

Комитет по здравоохранению Петербурга 18 ноября собрал данные по трем стационарам города о том, как болеют коронавирусом привитые от ковида пациенты. По наблюдениям врачей, даже люди старшего возраста со многими хроническими заболеваниями благодаря прививке переносят инфекцию легче и редко умирают в реанимациях.

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Госпиталь для ветеранов войн. С 1 по 15 ноября госпитализировано 1 404 пациента с новой коронавирусной инфекцией, из них (со слов) с прививками 289 человек, это 20,5% от всех поступивших. Половина из них привита только первым компонентом. В реанимации было только трое пациентов с прививками, все переведены на отделения. Летальных исходов за этот период среди вакцинированных не зарегистрировано.

Покровская больница. С 1 по 15 ноября поступило 700 человек, из них данные о вакцинации (со слов) есть у 137 человек. Это 19% от общего числа поступивших. 50% из числа привитых прошли вакцинацию одним компонентом и заразились в период между прививками. У многих пациентов прошло больше 6 месяцев после вакцинации. Ни одного пациента в реанимации в тяжелом состоянии нет. Летальных случаев с вакцинированными тоже не зарегистрировано.

Больница святого Георгия. За период с 1 по 15 ноября поступили 663 пациента. Из них, согласно анамнезу, 156 вакцинированных, из которых 130 с завершенным циклом вакцинации, однако у половины из них прошло более 6 месяцев с момента прививки. Умер один пациент, вакцинированный в феврале 2021 года. Причиной смерти явилась тяжёлая соматическая патология. Всего через реанимацию прошло 117 пациентов из них всего 4 вакцинированных.

Как писала «Фонтанка», с начала пандемии иммунологическая комиссия комздрава рассмотрела 12 случаев смерти вакцинированных в Петербурге. Тринадцатым станет 59-летний Анатолий Хрычев, который привился, вел здоровый образ жизни, но всё равно скончался от коронавируса в Госпитале для ветеранов войн.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
Какой смысл считать это хоть какой-то статистикой, если - "со слов".
тов
Мы знаем. Нам уже неоднократно говорили, и вы в том числе.

Вакцинированные умирают в легкой форме.
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