Власти Петербурга раскрыли, как болеют и умирают вакцинированные от коронавируса

Госпиталь для ветеранов войн. С 1 по 15 ноября госпитализировано 1 404 пациента с новой коронавирусной инфекцией, из них (со слов) с прививками 289 человек, это 20,5% от всех поступивших. Половина из них привита только первым компонентом. В реанимации было только трое пациентов с прививками, все переведены на отделения. Летальных исходов за этот период среди вакцинированных не зарегистрировано.



Покровская больница. С 1 по 15 ноября поступило 700 человек, из них данные о вакцинации (со слов) есть у 137 человек. Это 19% от общего числа поступивших. 50% из числа привитых прошли вакцинацию одним компонентом и заразились в период между прививками. У многих пациентов прошло больше 6 месяцев после вакцинации. Ни одного пациента в реанимации в тяжелом состоянии нет. Летальных случаев с вакцинированными тоже не зарегистрировано.

