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«Сбор информации не предусмотрен». Комздрав объяснил, почему не публикует подробную статистику о том, как болеют и умирают привитые петербуржцы

Комитет по здравоохранению Петербурга не ведет сбор данных о том, как переносят COVID-19 вакцинированные и невакцинированные пациенты. Об этом ведомство сообщило 26 ноября в ответе на запрос «Фонтанки» о предоставлении информации по всем городским стационарам.

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«Субъектом официального статистического учета демографических показателей в РФ является Федеральная служба государственной статистики (далее — Росстат)», — сообщили в пресс-службе комздрава.

Сам комитет ведет сбор оперативных данных с целью принятия управленческих решений, и такая информация подвергается ретроспективному анализу и верификации. Но «сбор информации о вакцинированных пациентах статистическими картами не предусмотрен», — заявили в городском ведомстве.

Ранее комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал данные по трем стационарам города о том, какое количество привитых от ковида пациентов поступило с 1 по 15 ноября.

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Комментарии (42)

266456205
Это всегда так, когда из бюджета деньги воруют, пишут отписки типа "разглашать информацию 3-м лицам не предусмотрено"
265107508
Росстат, это который 99% россиян переписал? Надо было ему и вакцинацию поручить да и дело с концом.
nalchik11
Шикарно
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