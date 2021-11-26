«Сбор информации не предусмотрен». Комздрав объяснил, почему не публикует подробную статистику о том, как болеют и умирают привитые петербуржцы

«Субъектом официального статистического учета демографических показателей в РФ является Федеральная служба государственной статистики (далее — Росстат)», — сообщили в пресс-службе комздрава.



Сам комитет ведет сбор оперативных данных с целью принятия управленческих решений, и такая информация подвергается ретроспективному анализу и верификации. Но «сбор информации о вакцинированных пациентах статистическими картами не предусмотрен», — заявили в городском ведомстве.



Ранее комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал данные по трем стационарам города о том, какое количество привитых от ковида пациентов поступило с 1 по 15 ноября.

