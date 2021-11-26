Педофил-рецидивист получил пожизненный срок за убийство девочки. Он уже сидел за подобное преступление

В Пензе вынесли приговор 42-летнему местному жителю, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки и убил ее. Мужчина отправится в колонию на пожизненный срок, сообщает 26 ноября пресс-служба СК РФ.



С жертвой он познакомился вечером 22 мая 2020 года. Мужчина был пьян. Он отвел 14-летнюю девочку в безлюдное место, надругался над ней, а затем убил. Тело преступник спрятал в лесополосе, где его нашли на следующий день. Задержали педофила в ночь с 25 на 26 мая.

