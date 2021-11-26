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Педофил-рецидивист получил пожизненный срок за убийство девочки. Он уже сидел за подобное преступление

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В Пензе вынесли приговор 42-летнему местному жителю, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки и убил ее. Мужчина отправится в колонию на пожизненный срок, сообщает 26 ноября пресс-служба СК РФ.

С жертвой он познакомился вечером 22 мая 2020 года. Мужчина был пьян. Он отвел 14-летнюю девочку в безлюдное место, надругался над ней, а затем убил. Тело преступник спрятал в лесополосе, где его нашли на следующий день. Задержали педофила в ночь с 25 на 26 мая.

Отмечается, что это не первый подобный эпизод в его биографии. Так, в 2000 году он убил девочку при схожих обстоятельствах, за что отсидел 15 лет. На свободе он пробыл всего четыре года, после чего вновь совершил преступление против ребенка.

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Комментарии (6)

Владислав М
Что за глупая доброта системы? За умышленное убийство с целью сокрытия преступления надо сразу давать пожизнное.
Если бы власти не миндальничали с такими убийцами, эта девочка сейчас была бы жива!
читатель№1
нет слов. снова, снова и снова. "эти" наверху хоть чем-то отличаются от французской власти 18 века, которая была ПОЛНОСТЬЮ оторвана от жизни людей? по УК РСФСР по первому же преступлению этот подонк был бы расстрелян. ну а тут 12 и снова рецидив, а теперь на пж кормить свлочь?
Мурыч
В первую очередь - это маньяк-убийца. Его нельзя было вообще выпускать.
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