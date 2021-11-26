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Предупреждение сработало. Молдавия погасила долг перед «Газпромом»

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ОАО «Молдовагаз» перечислило в «Газпром» оплату за природный газ за октябрь и первую половину ноября. Об этом сообщается 26 ноября на сайте молдавского оператора.

Накануне парламент республики выделил 1,4 млрд леев (около 75 млн долларов) на погашение долга перед российской стороной.

22 ноября «Газпром» предупредил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на понедельник. После этого власти пообещали найти деньги. На фоне этих заявлений «Газпром» согласился не прекращать поставки газа в республику и предоставил отсрочку до пятницы.

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Комментарии (2)

260650801
потом выяснится, что пу кредит дал...
sakorol
а говорили ,что нищая страна
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