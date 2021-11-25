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Молдавия выплатит «Газпрому» 75 млн долл. долга, чтобы сохранить российский газ

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Парламент Молдавии на заседании 25 ноября выделил 1,4 млрд леев (около 75 млн долларов) на погашение долга перед «Газпромом». За решение проголосовали 60 из 101 депутата, сообщил «Интерфакс».

Деньги будут выделены местному госпредприятию Energocom, которое осуществит необходимые расчеты.

«После получения денег Energocom выкупит у «Молдовагаз» часть долга Termoelectrica [перед «Молдовагаз»] на ту же сумму. Energocom оплатит долг, а «Молдовагаз» рассчитается за поставки газа. Это позволит снизить долги Termoelectrica перед «Молдовагазом», так и решить проблему с текущими платежами за поставленный газ», — цитирует агентство главу минфина Молдавии Дмитрия Будянского.

По его словам, решение не породит новый долг, а только позволит обеспечить страну газом и электроэнергией в предстоящую зиму.

22 ноября «Газпром» предупредил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на понедельник. Правительство страны во вторник пообещало выделить 1,4 млрд леев «Молдовагазу» для погашения долга. На фоне этих заявлений «Газпром» согласился не прекращать поставки газа в республику и предоставил отсрочку до пятницы.

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