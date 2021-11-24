«Газпром» согласился не прекращать поставки газа в Молдавию. Кишинев пообещал расплатиться с долгом 26 ноября

.... Санду с европартнёрами продолжает играть в колпачки похоже.

--- По мнению интернет-издания «Эхо Молдовы», на самом деле это ещё один шаг по разрушению только начавшегося диалога с Россией, ведь, несмотря на подписанный контракт, провластные молдавские СМИ продолжают кампанию по обвинению России в «газовом шантаже».



«Руководство Молдовы разыгрывает свою газовую уязвимость в качестве инструмента геополитического противостояния с Россией, причём является в этом сценарии объектом чужих манипуляций, потому что пользу из этой ситуации извлекут лишь западные партнёры Майи Санду, а вот жители республики окажутся в безвыходной ситуации из-за нехватки газа. Но обвинят во всём опять Россию. Конечно, на истерику молдавской власти сразу же отреагируют в Евросоюзе и США, заявив, что Россия использует газовые поставки в качестве энергетического оружия, намекая на санкции против «Северного потока – 2»,