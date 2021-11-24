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«Газпром» согласился не прекращать поставки газа в Молдавию. Кишинев пообещал расплатиться с долгом 26 ноября

«Газпром» не будет останавливать поставки газа в Молдавию из-за неоплаты

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Молдавия получила отсрочку для оплаты долга перед «Газпромом», который грозил прекратить поставки газа. Об этом заявил представитель компании Сергей Куприянов, пишет 24 ноября РБК.

«Правительство Молдовы обратилось к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий «Газпрома» и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года. «Газпром» в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдовы, согласился с этой просьбой», — сказал Куприянов.

22 ноября «Газпром» предупредил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на понедельник. Правительство страны пообещало выделить 1,4 млрд долларов «Молдовагазу» для погашения долга.

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Комментарии (11)

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.... Санду с европартнёрами продолжает играть в колпачки похоже.
--- По мнению интернет-издания «Эхо Молдовы», на самом деле это ещё один шаг по разрушению только начавшегося диалога с Россией, ведь, несмотря на подписанный контракт, провластные молдавские СМИ продолжают кампанию по обвинению России в «газовом шантаже».

«Руководство Молдовы разыгрывает свою газовую уязвимость в качестве инструмента геополитического противостояния с Россией, причём является в этом сценарии объектом чужих манипуляций, потому что пользу из этой ситуации извлекут лишь западные партнёры Майи Санду, а вот жители республики окажутся в безвыходной ситуации из-за нехватки газа. Но обвинят во всём опять Россию. Конечно, на истерику молдавской власти сразу же отреагируют в Евросоюзе и США, заявив, что Россия использует газовые поставки в качестве энергетического оружия, намекая на санкции против «Северного потока – 2»,
Капитан Очевидность2
Ничтожества. Даже ср...ную молдавию не могут р...ком поставить.
sakorol
обманут,гуцулы
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