«Газпром» согласился не прекращать поставки газа в Молдавию. Кишинев пообещал расплатиться с долгом 26 ноября

Молдавия получила отсрочку для оплаты долга перед «Газпромом», который грозил прекратить поставки газа. Об этом заявил представитель компании Сергей Куприянов, пишет 24 ноября РБК.
«Правительство Молдовы обратилось к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий «Газпрома» и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года. «Газпром» в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдовы, согласился с этой просьбой», — сказал Куприянов.
22 ноября «Газпром» предупредил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на понедельник. Правительство страны пообещало выделить 1,4 млрд долларов «Молдовагазу» для погашения долга.