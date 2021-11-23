Правительство Молдавии выделит «Молдовагазу» деньги для погашения долга перед «Газпромом»

Правительство Молдавии выделит «Молдовагазу» $1,4 млрд для погашения долга перед «Газпромом». Об этом 23 ноября сообщило РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера и министра инфраструктуры страны Андрея Спыну.



«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 млрд долларов, из них 1,4 млрд будут выделены «Молдовагазу». Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении», — сказал он.



Спыну добавил, что правительство направит российской компании письмо, в котором расскажет о своих действиях. По его словам, Кишиневу нужно больше времени, чтобы деньги перевели в соответствии с законом.

