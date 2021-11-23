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Правительство Молдавии выделит «Молдовагазу» деньги для погашения долга перед «Газпромом»

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Правительство Молдавии выделит «Молдовагазу» $1,4 млрд для погашения долга перед «Газпромом». Об этом 23 ноября сообщило РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера и министра инфраструктуры страны Андрея Спыну.

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 млрд долларов, из них 1,4 млрд будут выделены «Молдовагазу». Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении», — сказал он.

Спыну добавил, что правительство направит российской компании письмо, в котором расскажет о своих действиях. По его словам, Кишиневу нужно больше времени, чтобы деньги перевели в соответствии с законом.

Накануне, 22 ноября, «Газпром» предупредил Молдавию, что прекратит поставки газа через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на понедельник.

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Комментарии (2)

Frank Costello
Надо брать 100% предоплату!
sakorol
вот так и надо не платишь отключаем газ
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