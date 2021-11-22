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«Газпром» пригрозил Молдавии прекратить поставки газа через 48 часов из-за неуплаты долгов

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Компания «Газпром» предупредила Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на понедельник. Об этом 22 ноября сообщил представитель фирмы Сергей Куприянов в эфире канала «Россия-24».

«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня «Газпром» в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — сказал Куприянов (цитата по РИА Новости).

По словам представителя компании, контракт с «Молдовагазом» заключили практически на условиях Кишинева, однако важным пунктом была стопроцентная оплата текущих платежей в срок. Из-за сложного экономического и финансового положения стране пошли навстречу. При принятии решения в компании руководствовались стремлением дать Молдавии возможность выплаты долговых обязательств. Учитывалась и позиция президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за помощью.

В «Молдовагазе» заявили, что получили уведомление от «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа, сообщил вице-премьер Молдавии.

Отметим, в конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с «Газпромом». Одним из условий было проведение аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году.

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Комментарии (9)

260650801
Кредит у России возьмут, да и заплатят. Путин даст за обещания...
Или в Евросоюз пожалуются, тот по привычке Газбром оштрафует на пять миллиардов евро...
07A
Молдавия думала, что повернулась к Газпрому спиной, оказалось что несколько ниже!
Аппаратчик мокрой классификации
Чё грозить-та, чё, баба, штоле?!! :))
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