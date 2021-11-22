«Газпром» пригрозил Молдавии прекратить поставки газа через 48 часов из-за неуплаты долгов

Компания «Газпром» предупредила Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов, если не получит платеж, приходившийся на понедельник. Об этом 22 ноября сообщил представитель фирмы Сергей Куприянов в эфире канала «Россия-24».



«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня «Газпром» в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — сказал Куприянов (цитата по РИА Новости).



По словам представителя компании, контракт с «Молдовагазом» заключили практически на условиях Кишинева, однако важным пунктом была стопроцентная оплата текущих платежей в срок. Из-за сложного экономического и финансового положения стране пошли навстречу. При принятии решения в компании руководствовались стремлением дать Молдавии возможность выплаты долговых обязательств. Учитывалась и позиция президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за помощью.

