Глава «Газпрома» не договорился в Петербурге с вице-премьером Молдавии о новом контракте

Очередная встреча представителей «Газпрома» с молдавскими чиновниками не привела к конкретным результатам.
«Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия «Газпрома» и «Молдовагаза», — коротко сообщили 27 октября в пресс-службе газового монополиста.
Отметим, впервые в переговорах со Спыну принимает участие Миллер, ранее встречу с ним проводила зампред «Газпрома» Елена Бурмистрова.
Financial Times сегодня сообщила, что российский газовый монополист якобы предложил Молдавии сделать скидку на газ в обмен на изменение условий торгового соглашения с Евросоюзом. В «Газпроме» это отрицают и подчеркивают, что речь идет исключительно о коммерческих переговорах.