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Глава «Газпрома» не договорился в Петербурге с вице-премьером Молдавии о новом контракте

«Газпром» и Молдавия провели в Петербурге переговоры о новом газовом контракте

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Очередная встреча представителей «Газпрома» с молдавскими чиновниками не привела к конкретным результатам.

«Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия «Газпрома» и «Молдовагаза», — коротко сообщили 27 октября в пресс-службе газового монополиста.

Фото: Газпром
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Отметим, впервые в переговорах со Спыну принимает участие Миллер, ранее встречу с ним проводила зампред «Газпрома» Елена Бурмистрова.

Financial Times сегодня сообщила, что российский газовый монополист якобы предложил Молдавии сделать скидку на газ в обмен на изменение условий торгового соглашения с Евросоюзом. В «Газпроме» это отрицают и подчеркивают, что речь идет исключительно о коммерческих переговорах.

Фото: Газпром

В конце сентября «Газпром» и Молдавия договорились продлить контракт на поставку газа на месяц. Страна сейчас получает топливо по 790 долларов за тысячу кубометров, в то время как раньше платила 200 долларов.

В Молдавии на прошлой неделе ввели режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. В «Газпроме» говорили, что сумма долга составляет более 700 млн долларов, и угрожали полной остановкой поставок.

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Комментарии (4)

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Просто 400 лямов долга не хотят признавать. Населению платить не чем, а государство Молдова типа тут не причём. Политические требования конечно. Газпром виноват.
Cвифт
... а о чём там договариваться ?))) .... у Молдавии есть деньги и она купила газ у "польских" и ....... "нидерландских" трейдеров в украинских ПГХ ... ))) где Украина и где Нидерланды ?))) .... зацените расстояние.
Весь этот кардебалет с ай-на-нэ, медведями и - "Позолоти ручку, красавец" лишь ход в шахматной партии.
--- Цель газового кризиса в Молдове – блокада Приднестровья (с).
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