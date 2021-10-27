Financial Times: «Газпром» предложил Молдавии скидку на газ в обмен на изменение отношений с ЕС

«Русские бьют страну в ее самое слабое место в худший момент из возможных», — заявил один из собеседников FT. По словам источников издания, «Газпром» не только просит изменить условия соглашения о беспошлинной торговле, но также хочет, чтобы Молдавия отложила исполнение требований ЕС о либерализации газовых рынков и усилении конкуренции в этой сфере.

«Газпром» якобы предложил Молдавии сделать скидку на газ в обмен на изменение условий торгового соглашения с Евросоюзом. Об этом 27 октября пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

Как пишет FT, либерализация рынков будет крайне неприятна для российского газового монополиста.



«Газпром» ведет переговоры о продлении контракта на поставки газа в Молдавию со своими партнерами исключительно на коммерческих условиях. Мы не считаем уместным комментировать соглашения Молдавии с другими поставщиками», — такой официальный комментарий предоставили журналистам в «Газпроме».



Сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также подчеркнул, что Москва не выдвигает никаких политических условий в обмен на поставки газа, «это исключительно коммерческие переговоры».



Напомним, в конце сентября «Газпром» и Молдавия договорились продлить контракт на поставку газа на месяц. Страна сейчас получает топливо по 790 долларов за тысячу кубометров, в то время как раньше платила 200 долларов.



В Молдавии на прошлой неделе ввели режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. В «Газпроме» говорили, что сумма долга составляет более 700 млн долларов, и угрожали полной остановкой поставок.

