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«Газпром» намерен полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна не заплатит

Долг Молдавии за газ больше 700 млн долларов

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«Газпром» готов перекрыть газовую трубу в Молдавию, если страна не начнет платить. Срок — до начала декабря.

Об условиях поставки газа в Молдавию 23 октября рассказал представитель газового гиганта Сергей Куприянов. До 1 декабря республика должна погасить долг и подписать новое соглашение.

Основной долг страны — 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей больше 700.

Накануне в республике было объявлено чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса, Россия поставила на треть меньше необходимого объема газа.

Молдавия хочет покупать газ за 200–300 долларов за тысячу кубометров. Сейчас он продается по рыночной стоимости почти в 800 долларов.

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
Ах, а как пиарили "турецкий поток"(тм), как пиарили... :)))
sakorol
и в Черногорию не поставлять
Hans-Christian
Мы ещё и в Молдавию газ поставляем 😳😳😳? О-ХРЕ-НЕТЬ 😬! Первый раз слышу.
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