«Газпром» намерен полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна не заплатит

«Газпром» готов перекрыть газовую трубу в Молдавию, если страна не начнет платить. Срок — до начала декабря.
Об условиях поставки газа в Молдавию 23 октября рассказал представитель газового гиганта Сергей Куприянов. До 1 декабря республика должна погасить долг и подписать новое соглашение.
Основной долг страны — 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей больше 700.
Накануне в республике было объявлено чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса, Россия поставила на треть меньше необходимого объема газа.
Молдавия хочет покупать газ за 200–300 долларов за тысячу кубометров. Сейчас он продается по рыночной стоимости почти в 800 долларов.