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Путин наградил шестерых спасателей с шахты «Листвяжная» орденами Мужества

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых спасателей, работавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом 26 ноября заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Президент сегодня подписал указ № 776 о награждении горных спасателей — 6 человек, один из них найденный живым Александр Анатольевич Заковряшин. Все оставшиеся получили ордена Мужества посмертно», — сказал он (цитата по ТАСС).

Группа из шестерых сотрудников МЧС перестала выходить на связь днем 25 ноября во время спасательной операции на шахте «Листвяжная». Вскоре были найдены тела троих погибших. Утром 26 ноября одного из спасателей обнаружили живым, сейчас он в больнице.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно, там взорвалась метано-воздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 52 человек — 46 шахтёров и шестерых спасателей из поисковой группы.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности сотрудников Ростехнадзора и по статье 217 УК — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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Комментарии (13)

265834414
Он бы лучше " НАГРАДИЛ " тех кто эти шахты " ПРОВЕРЯЛ "
266753028
А там всего 6 спасателей было? Или живым не положено?
f0ntan
Новость не фейк. Пятерых наградил посмертно и одного выжевшего
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