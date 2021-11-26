Путин наградил шестерых спасателей с шахты «Листвяжная» орденами Мужества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых спасателей, работавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом 26 ноября заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.



«Президент сегодня подписал указ № 776 о награждении горных спасателей — 6 человек, один из них найденный живым Александр Анатольевич Заковряшин. Все оставшиеся получили ордена Мужества посмертно», — сказал он (цитата по ТАСС).



Группа из шестерых сотрудников МЧС перестала выходить на связь днем 25 ноября во время спасательной операции на шахте «Листвяжная». Вскоре были найдены тела троих погибших. Утром 26 ноября одного из спасателей обнаружили живым, сейчас он в больнице.

