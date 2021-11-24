«Боли в животе такие, что можно заподозрить аппендицит». Врач рассказал, как дети переносят COVID-19

Вопреки расхожему мнению, дети далеко не всегда переносят коронавирус легко. В последнее время они стали болеть чаще и тяжелее. С начала пандемии в Областной детской больнице
О том, как дети переносят коронавирусную инфекцию и какими осложнениями она опасна даже после выздоровления, Е1.RU рассказал врач-педиатр, заведующий приемным отделением ОДКБ
— Какие маленькие пациенты чаще всего попадают в больницу с COVID-19?
— Большой удельный вес среди детей, госпитализированных с COVID-19, занимают пациенты с серьезной хронической патологией. Помимо большего риска тяжелого течения инфекции у таких детей, зачастую на фоне ковида происходит и декомпенсация основного заболевания, и помощь необходимо оказывать еще и в этом направлении.
А еще часто случается так, что у ребенка, которому необходимо оказывать помощь вообще по какой-то совсем другой причине (неотложные хирургические состояния, гематологические, эндокринологические заболевания), случайно обнаруживается еще и ковид. И, конечно, случаи тяжелых и среднетяжелых форм COVID-19 (с высокой длительной лихорадкой, симптомами интоксикации, дыхательной недостаточностью), даже у исходно здоровых детей, в последнее время тоже достаточно часто требуют госпитализации.
— Стали ли чаще болеть дети в новую волну? В сравнении с предыдущими периодами есть ли различия?
— Дети стали болеть и чаще, и тяжелее.
— Какие бывают осложнения?
— Самым частым осложнением COVID-19 у детей является пневмония, в том числе с развитием дыхательной недостаточности. Значительно реже происходит поражение сердечной мышцы — миокардит, с развитием сердечно-сосудистой недостаточности. Также в детском возрасте возможны и тромботические осложнения, характерные больше для взрослых.
— Были ли случаи мультисистемного воспалительного синдрома?
— Да, достаточно много детей с МВС, ассоциированным с COVID-19, уже получили помощь в нашем учреждении. Практически все дети Екатеринбурга и области с таким диагнозом получили лечение в нашей больнице, исключений — единицы.
— Как выражается мультисистемный синдром у детей?
— Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19, проявляется большим количеством симптомов, среди них высокая и длительная лихорадка, покраснение склер и конъюнктив глаз (склерит, конъюнктивит). А также самые различные по форме и локализации высыпания, низкое артериальное давление, симптомы поражения нервной системы — гиперестезия (повышенная чувствительность к свету, болевым раздражителям).
«Бывают боли в животе, иногда настолько сильные, что можно заподозрить аппендицит, разжижение стула, эпизодически рвота»
Сергей Петерс, заведующий приемным отделением ОДКБ № 1
Симптоматика этого синдрома может развиться как на фоне течения острой инфекции, так и после перенесенного COVID-19, даже через три-четыре недели, когда ПЦР-исследование уже показывает отрицательный результат. Такое состояние в обязательном порядке является показанием к госпитализации, на дому таких детей лечить нельзя.
— Какие симптомы коронавируса у детей? Может быть, есть какие-то характерные?
— Симптомы COVID-19, особенно начальные, у детей, как и у взрослых, почти не обладают специфичностью, все они напоминают течение обычного ОРВИ. Дети старшего возраста могут пожаловаться на аносмию (потерю обоняния) и агевзию (потерю чувства вкуса). В условиях пандемии исследование методом ПЦР — практически единственный способ дифференцировать ковид от других ОРВИ.
— Какие категории детей находятся в группе риска?
— Всегда в первую очередь в группе риска дети, исходно имеющие какие-то серьезные заболевания. Например, врожденные пороки развития и хронические заболевания сердца и легких, врожденные иммунодефицитные состояния, онкологические заболевания, тяжелые заболевания нервной системы, дети с заболеваниями обмена веществ и другие.
— Бывают ли проблемы с гемостазом?
— У детей, как и у взрослых, при среднетяжелой и тяжелой форме COVID-19 в системе гемостаза отмечается гиперкоагуляция — повышенный риск тромбообразования. Все дети со среднетяжелой и тяжелой формой ковида должны получать антикоагулянты.
— Встречаются ли у детей случаи поражения легких?
— У детей, как и у взрослых, часто в инфекционный процесс вовлекаются легкие с формированием вирусной пневмонии — это самое частое осложнение новой коронавирусной инфекции.
— Были ли случаи, когда ребенок заболел COVID-19 повторно?
— Случаи повторного заражения встречаются, но пока редко. Тяжесть заболевания не зависит от того, впервые заболел ребенок или повторно.
— Сколько детей находится в стационаре, сколько среди них было сложных случаев?
— За весь период пандемии около одной тысячи детей с новой коронавирусной инфекцией получили помощь в нашей больнице. Примерно у половины из них были либо какие-то тяжелые сопутствующие заболевания, либо тяжелая форма COVID-19. Точную цифру назвать не могу, надо понимать, что конкретно считать сложным случаем.
— Какие есть «красные флаги» для родителей, при которых у ребенка можно заподозрить коронавирус?
— На начальных стадиях COVID-19 и у детей, и у взрослых почти всегда протекает как обычное ОРВИ.
Главный «красный флаг» — это наличие контакта с больным COVID-19 в течение двух недель до заболевания. В условиях пандемии любой случай проявления ОРВИ стоит рассматривать как «подозрительный» на ковид.
Исключить или подтвердить подозрения возможно лишь при помощи ПЦР-диагностики, это практически единственный способ.
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