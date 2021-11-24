«Боли в животе такие, что можно заподозрить аппендицит». Врач рассказал, как дети переносят COVID-19

По словам Сергея Петерса, ковид тяжелее переносят дети с хроническими заболеваниями Фото: архив ОДКБ № 1 ; Артем Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться







Вопреки расхожему мнению, дети далеко не всегда переносят коронавирус легко. В последнее время они стали болеть чаще и тяжелее. С начала пандемии в Областной детской больнице № 1 Екатеринбурга прошли лечение около тысячи маленьких пациентов. Примерно у половины из них были либо какие-то тяжелые сопутствующие заболевания, которые осложняли течение болезни, либо тяжелая форма COVID-19.

О том, как дети переносят коронавирусную инфекцию и какими осложнениями она опасна даже после выздоровления, Е1.RU рассказал врач-педиатр, заведующий приемным отделением ОДКБ № 1 Сергей Петерс.



— Какие маленькие пациенты чаще всего попадают в больницу с COVID-19?

— Большой удельный вес среди детей, госпитализированных с COVID-19, занимают пациенты с серьезной хронической патологией. Помимо большего риска тяжелого течения инфекции у таких детей, зачастую на фоне ковида происходит и декомпенсация основного заболевания, и помощь необходимо оказывать еще и в этом направлении.

А еще часто случается так, что у ребенка, которому необходимо оказывать помощь вообще по какой-то совсем другой причине (неотложные хирургические состояния, гематологические, эндокринологические заболевания), случайно обнаруживается еще и ковид. И, конечно, случаи тяжелых и среднетяжелых форм COVID-19 (с высокой длительной лихорадкой, симптомами интоксикации, дыхательной недостаточностью), даже у исходно здоровых детей, в последнее время тоже достаточно часто требуют госпитализации.

— Стали ли чаще болеть дети в новую волну? В сравнении с предыдущими периодами есть ли различия?

— Дети стали болеть и чаще, и тяжелее.



— Какие бывают осложнения?

— Самым частым осложнением COVID-19 у детей является пневмония, в том числе с развитием дыхательной недостаточности. Значительно реже происходит поражение сердечной мышцы — миокардит, с развитием сердечно-сосудистой недостаточности. Также в детском возрасте возможны и тромботические осложнения, характерные больше для взрослых.

— Были ли случаи мультисистемного воспалительного синдрома?

— Да, достаточно много детей с МВС, ассоциированным с COVID-19, уже получили помощь в нашем учреждении. Практически все дети Екатеринбурга и области с таким диагнозом получили лечение в нашей больнице, исключений — единицы.

— Как выражается мультисистемный синдром у детей?

— Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19, проявляется большим количеством симптомов, среди них высокая и длительная лихорадка, покраснение склер и конъюнктив глаз (склерит, конъюнктивит). А также самые различные по форме и локализации высыпания, низкое артериальное давление, симптомы поражения нервной системы — гиперестезия (повышенная чувствительность к свету, болевым раздражителям).

«Бывают боли в животе, иногда настолько сильные, что можно заподозрить аппендицит, разжижение стула, эпизодически рвота» Сергей Петерс, заведующий приемным отделением ОДКБ № 1

Симптоматика этого синдрома может развиться как на фоне течения острой инфекции, так и после перенесенного COVID-19, даже через три-четыре недели, когда ПЦР-исследование уже показывает отрицательный результат. Такое состояние в обязательном порядке является показанием к госпитализации, на дому таких детей лечить нельзя.

— Какие симптомы коронавируса у детей? Может быть, есть какие-то характерные?

— Симптомы COVID-19, особенно начальные, у детей, как и у взрослых, почти не обладают специфичностью, все они напоминают течение обычного ОРВИ. Дети старшего возраста могут пожаловаться на аносмию (потерю обоняния) и агевзию (потерю чувства вкуса). В условиях пандемии исследование методом ПЦР — практически единственный способ дифференцировать ковид от других ОРВИ.

— Какие категории детей находятся в группе риска?

— Всегда в первую очередь в группе риска дети, исходно имеющие какие-то серьезные заболевания. Например, врожденные пороки развития и хронические заболевания сердца и легких, врожденные иммунодефицитные состояния, онкологические заболевания, тяжелые заболевания нервной системы, дети с заболеваниями обмена веществ и другие.

Дети стали тяжелее болеть коронавирусом, им чаще требуется госпитализация Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться







— Бывают ли проблемы с гемостазом?

— У детей, как и у взрослых, при среднетяжелой и тяжелой форме COVID-19 в системе гемостаза отмечается гиперкоагуляция — повышенный риск тромбообразования. Все дети со среднетяжелой и тяжелой формой ковида должны получать антикоагулянты.

— Встречаются ли у детей случаи поражения легких?

— У детей, как и у взрослых, часто в инфекционный процесс вовлекаются легкие с формированием вирусной пневмонии — это самое частое осложнение новой коронавирусной инфекции.

— Были ли случаи, когда ребенок заболел COVID-19 повторно?

— Случаи повторного заражения встречаются, но пока редко. Тяжесть заболевания не зависит от того, впервые заболел ребенок или повторно.

— Сколько детей находится в стационаре, сколько среди них было сложных случаев?

— За весь период пандемии около одной тысячи детей с новой коронавирусной инфекцией получили помощь в нашей больнице. Примерно у половины из них были либо какие-то тяжелые сопутствующие заболевания, либо тяжелая форма COVID-19. Точную цифру назвать не могу, надо понимать, что конкретно считать сложным случаем.



— Какие есть «красные флаги» для родителей, при которых у ребенка можно заподозрить коронавирус?

— На начальных стадиях COVID-19 и у детей, и у взрослых почти всегда протекает как обычное ОРВИ.

Главный «красный флаг» — это наличие контакта с больным COVID-19 в течение двух недель до заболевания. В условиях пандемии любой случай проявления ОРВИ стоит рассматривать как «подозрительный» на ковид.

Исключить или подтвердить подозрения возможно лишь при помощи ПЦР-диагностики, это практически единственный способ.

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