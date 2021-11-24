Экс-глава штаба Навального* в Петербурге Фатьянова уехала из России

«За последний год моя красная линия всё время сдвигалась. Приходя работать в штаб, я была готова к штрафам, суткам в спецприёмнике, обыскам и допросам. Помните, это когда-то было самой страшной побочкой. В какой-то момент моя линия сдвинулась до уголовного срока в несколько лет (кажется, пять). Я просто была готова сесть. Ни за что. Но история с Лилей Чанышевой многое изменила и помогла мне понять, что нужно уехать», — написала Фатьянова в соцсетях.

Бывшая глава структур Алексея Навального в Петербурге* (организация признана экстремистской и ликвидирована в 2021 году) Ирина Фатьянова сообщила, что уехала из России. По её словам, купила билеты и уехала она неделю назад, но рассказать об этом решилась лишь сейчас.

Координатора уфимского штаба* (организация признана экстремистской и ликвидирована в 2021 году) Алексея Навального Лилию Чанышеву в середине ноября задержали по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК), её отправили под арест. В СИЗО она пробудет минимум до 9 января 2022 года.

По словам Фатьяновой, вещи она собрала меньше, чем за сутки, купила билет и уехала. Как она уточнила в беседе с «Фонтанкой» 24 ноября, на данный момент она находится в Грузии.

«Я не знаю, когда вернусь. Хочется верить, что скоро. Но готовой нужно быть ко всему», — добавляет Фатьянова.

Ирина Фатьянова летом пыталась стать кандидатом на выборах в Законодательное собрание Петербурга, однако из-за связи с экстремистскими организациями её сняли с выборов.

** Организации, признанные экстремистскими в РФ и ликвидированные в 2021 году.

**Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.