«Из-за ковида нам везде закрывали двери»: Родственники прооперировавшей себя блокадницы из Выборга утверждают, что она не болела коронавирусом

90-летняя блокадница с онкологией и асцитом из Выборга на днях решилась провести себе самостоятельную процедуру — лапароцентоз, сообщает 47news. Она взяла нож и сделала несколько надрезов по передней брюшной стенке — чтобы удалить опасную жидкость. В домашних условиях такие операции проводить нельзя, поэтому перед процедурой бабушка оставила записку, чтобы никто не подумал, что в ее возможной смерти виноват кто-то из родственников.

— Открываю дверь квартиры и слышу: «Доченька, миленькая, я что-то с собой натворила». Вбежала одетая и обутая в комнату. У меня, конечно, шок, истерика, плачу, — рассказывает дочь пациентки Галина. — Одеяло откидываю, а у нее чуть выше пупка с левой или правой стороны дырочка сделана, оттуда водичка выходит. Ночная рубашка вся мокрая, простынь тоже. Говорит: «Хотела себе сделать облегчение».



Дочь рассказала, что мать буквально держась за стенку добралась до ножа. Но в итоге уверяет, что ей стало легче: «Воду спустила, могу лежать на спине, а до этого — только на боку. Потому что было тяжело дышать». Позже медики нашли у Клавдии Васильевны еще одно отверстие, ниже первого, оно немного кровоточило.

— Фельдшер сказала, что всё сделано грамотно — внутренние органы не были задеты, и что в войну так и делали, — рассказала Галина. Она отрицает, что семья бросила блокадницу в этот день: с ней были на связи по телефону, пока бегали по делам.

Записку, оставленную Клавдией Васильевной, сфотографировала и опубликовала в Instagram фельдшер скорой помощи Выборга Виктория Шутова. В ней было следующее:

«Дорогая и любимая доченька, а также и любимые мои внучата. Если сможете, простите меня за мой такой поступок. Но я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело...Целую всех вас».

Бабушка к счастью осталась жива, бригаду скорой помощи вызвали родственники.



Клавдия Васильевна узнала об онкологии в 2019 году, из-за осложнения — асцита — начались сильные боли, было тяжело дышать, ходить. По скорой в ноябре ее госпитализировали в Выборгскую больницу и в ноябре же выписали. По словам родственников, ей пришел положительный тест на COVID-19, хотя никаких симптомов не было. Потом, уверяют они, пришел отрицательный тест, и врачи сказали, что первый, возможно, с кем-то перепутали.

— Они сказали, что фамилия очень распространенная, и могли с кем-то перепутать, — рассказала внучка Яна, — Разве может 90-летний человек с онкологией с осложнениями болеть коронавирусом без симптомов? Нет, на тот момент она не болела коронавирусом, но нам из-за коронавируса везде закрывали двери, ее никуда не брали. Мы почему её и забрали, ведь нам сказали, что её повезут в ковид-центр. Но тест у нас отрицательный, и мы понимали: если её сейчас увезут в ковид-центр, то у нее он точно будет 100%, тогда всё — мы ее не увидим больше. И она в трезвом уме слезно просила: «Заберите меня домой. Я буду умирать дома, пожалуйста».



Сейчас у Клавдии Васильевны снова положительный результат теста на коронавирус, процедуру ей уже провели в Выборгской больнице, но отпустить в таком тяжелом состоянии не могут. В Следственном комитете родственникам сообщили о возбуждении уголовного дела по результатам проверки, проведенной комитетом по здравоохранению. Семья уже ездила давать показания.

В комитете по здравоохранению Ленинградкой области утверждают, что все три теста на коронавирус Клавдии Васильевны были положительными, но родственники пациентки отказались от госпитализации в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19.

«В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении, тест на коронавирус проводился еще дважды — оба раза результаты были положительными», — уверены в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Родственники говорят: если история бабушки завершится благополучно, в хоспис для онкобольных ее перевозить не будут — ухаживать хотят на дому, в окружении дочери, внуков и правнуков.

