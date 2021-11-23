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Россиянин покончил с собой в небе над Египтом по пути домой

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Житель Самары совершил суицид на борту самолета авиакомпании «Сибирь». Об инциденте 23 ноября сообщает 63.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В силовом ведомстве рассказали, что покойному было 48 лет. Тело умершего не стали оставлять в Каире, где экстренно сел самолет для попытки спасти мужчину. Труп доставили в аэропорт Курумоч, борт приземлился с пятичасовой задержкой.

Как сообщает телеграм-канал «База», житель Самары ушел в туалет, когда самолет начал набирать высоту. Стюардесса хватилась его лишь спустя 15 минут, дверь пришлось выламывать. Отмечается, что у мужчины были проблемы с психикой после ДТП в Таиланде.

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Комментарии (20)

PapaKarlo
Что творится в мире! Мозги едут в разнос... Хорошо, что только совершил суицид по-тихому. А мог, ведь озлобиться, облить всех в салоне серной кислотой. А уже, после этого, запереться в туалете и засунуть голову в унитаз для утопления.
П33/11-2
не очень понял про "пришлось выламывать дверь": в самолётах как и в поездах дверь туп=алета о=легко открывается снаружи при помощи специального ключика.
cacadu43
Нормально, решил остаться в раю навсегда. Стопудово, последствия вакцинации. У вакцинированных когнитивные расстройства массово наблюдаются.
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