Россиянин покончил с собой в небе над Египтом по пути домой

Житель Самары совершил суицид на борту самолета авиакомпании «Сибирь». Об инциденте 23 ноября сообщает 63.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



В силовом ведомстве рассказали, что покойному было 48 лет. Тело умершего не стали оставлять в Каире, где экстренно сел самолет для попытки спасти мужчину. Труп доставили в аэропорт Курумоч, борт приземлился с пятичасовой задержкой.



Как сообщает телеграм-канал «База», житель Самары ушел в туалет, когда самолет начал набирать высоту. Стюардесса хватилась его лишь спустя 15 минут, дверь пришлось выламывать. Отмечается, что у мужчины были проблемы с психикой после ДТП в Таиланде.

