Два пожара произошли ночью под Петербургом. При одном из них погибли двое

Как сообщили утром 22 ноября в региональном ГУ МЧС, в 01:37 поступила информация о возгорании по адресу: Зеленогорск, Торфяная улица, дом 14. В двухэтажном заброшенном доме размером 10х12 метров выгорел второй этаж и чердак. Пожар был ликвидирован в 4 часа утра.
На месте пожара обнаружено 2 погибших. Их личности и обстоятельства смерти устанавливают полиция и спасатели.
А в 06:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Ломоносов, улица Дегтярёва, дом 21. В двухэтажном, размером 20х22 метра, жилом доме горела обстановка на площади