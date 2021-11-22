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Два пожара произошли ночью под Петербургом. При одном из них погибли двое

При пожаре в заброшенном доме в Зеленогорске погибли два человека

В ночь на понедельник в окрестностях Петербурга случилось сразу два пожара. Один из них оказался смертельным.

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Как сообщили утром 22 ноября в региональном ГУ МЧС, в 01:37 поступила информация о возгорании по адресу: Зеленогорск, Торфяная улица, дом 14. В двухэтажном заброшенном доме размером 10х12 метров выгорел второй этаж и чердак. Пожар был ликвидирован в 4 часа утра.

На месте пожара обнаружено 2 погибших. Их личности и обстоятельства смерти устанавливают полиция и спасатели.

А в 06:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Ломоносов, улица Дегтярёва, дом 21. В двухэтажном, размером 20х22 метра, жилом доме горела обстановка на площади 30 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации этого пожара привлекалось 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

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