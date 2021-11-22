Два пожара произошли ночью под Петербургом. При одном из них погибли двое

Как сообщили утром 22 ноября в региональном ГУ МЧС, в 01:37 поступила информация о возгорании по адресу: Зеленогорск, Торфяная улица, дом 14. В двухэтажном заброшенном доме размером 10х12 метров выгорел второй этаж и чердак. Пожар был ликвидирован в 4 часа утра.



На месте пожара обнаружено 2 погибших. Их личности и обстоятельства смерти устанавливают полиция и спасатели.

