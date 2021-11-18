В порядке исключения. Финляндия прививает российских туристов от COVID-19

«Вакцинация [иностранцев] — это исключительно решение каждого муниципалитета. <...> Однако не рекомендуется прививать туристов и тех, кто приезжает в Суоми на короткое время», — так 18 ноября ведомство здравоохранения и социального благосостояния THL прокомментировало «Фонтанке» возможность для россиян пройти вакцинацию в Финляндии.
Пресс-секретарь ведомства Пиррита Раутавуори в качестве примера привела иностранцев, которые приезжают отдохнуть на свои финские дачи. При этом она добавила, что муниципалитеты могут сделать исключения, принимая во внимание срок нахождения в стране.
В ведомстве социального здравоохранения Южной Карелии Eksote «Фонтанке» рассказали, что в их регионе такая возможность есть. «В настоящее время мы вакцинируем иностранцев в Южной Карелии <...>, если они остаются в Финляндии надолго — на несколько месяцев», — уточнила специалист по вакцинации приграничного региона Сари Куйтто.
По ее словам, на прививку могут рассчитывать, например, владельцы дач, которые собираются несколько месяцев жить в стране. Им необходимо предоставить документ о праве собственности на недвижимость. Вид на жительство в таком случае не требуется.
Куйтто при этом особо отметила, что власти имеют право полностью прекратить вакцинацию иностранцев, если, например, возникнет нехватка препаратов.
Финские чиновники не смогли назвать точное число граждан России, которые сделали прививку в Суоми, так как такая статистика не ведется.
В Финляндии более 70 % граждан прошли полный курс вакцинации.
Вакцинный туризм во время пандемии — явление не новое. Среди популярных у россиян направлений остаются Сербия и Хорватия.
Суоми продолжает продлевать ограничения для российских туристов. При этом перечень категорий граждан РФ, кого финны пускают на свою территорию, постоянно расширяется. Так, летом границу разрешили пресекать родственникам граждан Суоми, а также владельцам финских дач. Правила выдачи «шенгена» были также изменены в середине сентября. Тогда добавили две новые группы: это собирающиеся в бизнес-командировку и обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее 2 лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо заявила, что после пандемии россиянам будут выдавать много долгосрочных виз.