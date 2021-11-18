В порядке исключения. Финляндия прививает российских туристов от COVID-19

Пресс-секретарь ведомства Пиррита Раутавуори в качестве примера привела иностранцев, которые приезжают отдохнуть на свои финские дачи. При этом она добавила, что муниципалитеты могут сделать исключения, принимая во внимание срок нахождения в стране.

«Вакцинация [иностранцев] — это исключительно решение каждого муниципалитета. <...> Однако не рекомендуется прививать туристов и тех, кто приезжает в Суоми на короткое время», — так 18 ноября ведомство здравоохранения и социального благосостояния THL прокомментировало «Фонтанке» возможность для россиян пройти вакцинацию в Финляндии.

В ведомстве социального здравоохранения Южной Карелии Eksote «Фонтанке» рассказали, что в их регионе такая возможность есть. «В настоящее время мы вакцинируем иностранцев в Южной Карелии <...>, если они остаются в Финляндии надолго — на несколько месяцев», — уточнила специалист по вакцинации приграничного региона Сари Куйтто.



По ее словам, на прививку могут рассчитывать, например, владельцы дач, которые собираются несколько месяцев жить в стране. Им необходимо предоставить документ о праве собственности на недвижимость. Вид на жительство в таком случае не требуется.



Куйтто при этом особо отметила, что власти имеют право полностью прекратить вакцинацию иностранцев, если, например, возникнет нехватка препаратов.



Финские чиновники не смогли назвать точное число граждан России, которые сделали прививку в Суоми, так как такая статистика не ведется.



В Финляндии более 70 % граждан прошли полный курс вакцинации.



Вакцинный туризм во время пандемии — явление не новое. Среди популярных у россиян направлений остаются Сербия и Хорватия.