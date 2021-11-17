FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
72.56р82.52р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

КАД-2 вокруг Петербурга не станут «надевать» на старую бетонку. Это будет новая дорога

12
Печать

Вторая петербургская кольцевая автодорога, о создании которой предложил подумать президент России, будет строиться с нуля. Ранее был вариант использовать для нее уже существующие трассы.

О решении по трассировке рассказал 17 ноября председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. «Полное новое строительство, никакой реконструкции, — цитирует его ТАСС. — Мы провели два варианта, каждый из них имеет подварианты, подготовили предложения, направили в Минтранс РФ для дальнейшего рассмотрения». Предполагается, что КАД-2 пройдет между существующей кольцевой и старой бетонкой.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что трасса еще не определена. «Да, у нас есть старая «бетонка». Это не означает, что трасса пойдет по «бетонке», — говорил глава города. — Частично она будет использована, но этот вопрос решат специалисты».

В марте 2021 года правительство Ленобласти представило планы строительства КАД-2. Согласно схеме, которую опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко, остановились все же на строительстве новой дороги. От трассы «Скандинавия» она идет мимо Всеволожска и Колпино, пересекает М-10 (Москва — Петербург), огибает Гатчину и приходит к трассе А-180 «Нарва» в районе поселка Кипень.

О необходимости второй кольцевой на совещании по транспортной инфраструктуре Петербурга и Ленобласти заявил президент Владимир Путин. Губернатор города Александр Беглов идею поддержал и напомнил, что «об этом думали еще в 2000-е годы».
Предполагалось, что КАД-2 появится за счет объединения уже существующих трасс в Ленинградской области — Северного (трасса Магистральная) и Южного (А-120) полуколец, дорогу прозвали «бетонкой». Однако параллельно была разработана альтернативная трассировка, между «бетонкой» и КАД-1. «Фонтанка» подробно рассказывала, что собой представляют два этих потенциальных проекта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Dorozhnik2
Как я понимаю смысл этой дороги, на которой настоял сам солнцеликий и которая жителям города нафиг не нужна прост: обеспечить транспортный коридор для портов, которыми владеют друзняшки солнцеликого по ОПГ 90-х (Лужская губа, Приморск, Бронка, ...).

Соответственно строить будут ради этой цели, по садоводствам, рекам, лесам, полям, памятникам, домам.
jokir
То есть они хотели взять бетонку и сделать из неё платную «типотрассу»??? Они рыбный суп ели?
avtech
надо строить новую КАД рядом со старой КАД!! тогда пока ремонтируют летом первую КАД можно будет ехать по второй!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний