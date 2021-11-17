КАД-2 вокруг Петербурга не станут «надевать» на старую бетонку. Это будет новая дорога

Вторая петербургская кольцевая автодорога, о создании которой предложил подумать президент России, будет строиться с нуля. Ранее был вариант использовать для нее уже существующие трассы.
О решении по трассировке рассказал 17 ноября председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. «Полное новое строительство, никакой реконструкции, — цитирует его ТАСС. — Мы провели два варианта, каждый из них имеет подварианты, подготовили предложения, направили в Минтранс РФ для дальнейшего рассмотрения». Предполагается, что КАД-2 пройдет между существующей кольцевой и старой бетонкой.
Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что трасса еще не определена. «Да, у нас есть старая «бетонка». Это не означает, что трасса пойдет по «бетонке», — говорил глава города. — Частично она будет использована, но этот вопрос решат специалисты».
В марте 2021 года правительство Ленобласти представило планы строительства КАД-2. Согласно схеме, которую опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко, остановились все же на строительстве новой дороги. От трассы «Скандинавия» она идет мимо Всеволожска и Колпино, пересекает М-10 (Москва — Петербург), огибает Гатчину и приходит к трассе А-180 «Нарва» в районе поселка Кипень.