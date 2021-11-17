КАД-2 вокруг Петербурга не станут «надевать» на старую бетонку. Это будет новая дорога

Вторая петербургская кольцевая автодорога, о создании которой предложил подумать президент России, будет строиться с нуля. Ранее был вариант использовать для нее уже существующие трассы.



О решении по трассировке рассказал 17 ноября председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. «Полное новое строительство, никакой реконструкции, — цитирует его ТАСС. — Мы провели два варианта, каждый из них имеет подварианты, подготовили предложения, направили в Минтранс РФ для дальнейшего рассмотрения». Предполагается, что КАД-2 пройдет между существующей кольцевой и старой бетонкой.