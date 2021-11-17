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Беженцы ночью пытались прорваться в ЕС. Польша призвала готовиться к месяцам противостояния на границе

Мигранты снова попытались прорваться через белорусско-польскую границу

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Мигранты предприняли попытки перейти границу Польши и Белоруссии в ночь на 17 ноября. Варшава считает, что кризис может растянуться на несколько месяцев.

«К сожалению, ночь не была спокойной. <...> Небольшие группы ночью пытались прорваться через границу на других участках», – заявил 17 ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Polskieradio.

По его словам, польская сторона готова к любому развитию ситуации. На границе остаются пограничники, военные и полиция. Кроме того, Варшава находится в постоянном контакте с НАТО по поводу беженцев.

«Надо готовиться к тому, что эта ситуация на белорусской границе быстро не разрешится. Надо готовиться к месяцам, надеюсь, не годам», – отметил Блащак.

Ранее сообщалось, что накануне мигрантов разместили в логистическом центре в Белоруссии. Для них приготовили более двух тысяч спальных комплектов.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка.

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Комментарии (3)

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NAFTALIN 2000-2036
штобы это не длилось годами, в прохладные времена года беженцев надо почаще проливать из передвижных поливальных установок. этим также будет частично решена проблема их санитарной обработки. а в теплые времена, особенно в ночное время - разнообразить их незатейливый досуг путем использования мощных громкоговорителей, запуская для них наиболее популярные мелодии. ай-йяай-йай, девчнока где взяла такие ножки... но, чтобы слышали все, чтобы никто не уехал домой в освобожденную Сирию обиженным
Бабаха
а что мешает при попытке штурама границы всех перестрелять, а выживших заставить убрать за собой трупы?
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