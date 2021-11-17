Беженцы ночью пытались прорваться в ЕС. Польша призвала готовиться к месяцам противостояния на границе

Мигранты предприняли попытки перейти границу Польши и Белоруссии в ночь на 17 ноября. Варшава считает, что кризис может растянуться на несколько месяцев.



«К сожалению, ночь не была спокойной. <...> Небольшие группы ночью пытались прорваться через границу на других участках», – заявил 17 ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Polskieradio.



По его словам, польская сторона готова к любому развитию ситуации. На границе остаются пограничники, военные и полиция. Кроме того, Варшава находится в постоянном контакте с НАТО по поводу беженцев.

