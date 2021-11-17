Беженцы ночью пытались прорваться в ЕС. Польша призвала готовиться к месяцам противостояния на границе

Мигранты предприняли попытки перейти границу Польши и Белоруссии в ночь на 17 ноября. Варшава считает, что кризис может растянуться на несколько месяцев.
«К сожалению, ночь не была спокойной. <...> Небольшие группы ночью пытались прорваться через границу на других участках», – заявил 17 ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Polskieradio.
По его словам, польская сторона готова к любому развитию ситуации. На границе остаются пограничники, военные и полиция. Кроме того, Варшава находится в постоянном контакте с НАТО по поводу беженцев.
«Надо готовиться к тому, что эта ситуация на белорусской границе быстро не разрешится. Надо готовиться к месяцам, надеюсь, не годам», – отметил Блащак.
Ранее сообщалось, что накануне мигрантов разместили в логистическом центре в Белоруссии. Для них приготовили более двух тысяч спальных комплектов.