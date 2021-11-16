Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре

Мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, начали обустраиваться в логистическом центре неподалеку от КПП «Брузги». До этого им приходилось ночевать на улице.

«Президент [Александр Лукашенко] поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе. Для приёма и обогрева замёрзших людей готовят логистический центр, который находится неподалёку. Там беженцев накормят и обогреют», — сообщает 16 ноября телеграм-канал «Пул Первого».

