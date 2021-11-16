FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
72.56р82.52р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре

9
Печать

Мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, начали обустраиваться в логистическом центре неподалеку от КПП «Брузги». До этого им приходилось ночевать на улице.

«Президент [Александр Лукашенко] поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе. Для приёма и обогрева замёрзших людей готовят логистический центр, который находится неподалёку. Там беженцев накормят и обогреют», — сообщает 16 ноября телеграм-канал «Пул Первого».

По данным источника РИА Новости, в центре смогут разместиться все мигранты. «Логистический центр — это по сути товарный склад. Его площадь составляет 2000 метров. Места хватит для всех желающих», — сказал собеседник агентства.

Как пишет БЕЛТА, еду для мигрантов будут готовить военные на полевых кухнях. Также для беженцев приготовили более двух тысяч спальных комплектов.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти сегодня утром раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Аппаратчик мокрой классификации
Хорошие мигранты. По форме одеты. Только очков солнцезащитных не хватает. :)
***_555
Не дождались СП-2, приходится лебезить.
VKuser55856365
что ж ты фраер сдал назад
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний