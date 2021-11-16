Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре

Мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, начали обустраиваться в логистическом центре неподалеку от КПП «Брузги». До этого им приходилось ночевать на улице.
«Президент [Александр Лукашенко] поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе. Для приёма и обогрева замёрзших людей готовят логистический центр, который находится неподалёку. Там беженцев накормят и обогреют», — сообщает 16 ноября телеграм-канал «Пул Первого».
По данным источника РИА Новости, в центре смогут разместиться все мигранты. «Логистический центр — это по сути товарный склад. Его площадь составляет 2000 метров. Места хватит для всех желающих», — сказал собеседник агентства.
Как пишет БЕЛТА, еду для мигрантов будут готовить военные на полевых кухнях. Также для беженцев приготовили более двух тысяч спальных комплектов.