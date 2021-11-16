Макрон попросил Путина повлиять на ситуацию с беженцами в Белоруссии

Франция и Россия будут сотрудничать для урегулирования ситуации на польско-белорусской границе. Об этом договорились лидеры двух стран Эмманюэль Макрон и Владимир Путин.



Как сообщает Елисейский дворец на своем сайте, по итогам разговора, который прошел накануне между двумя президентами, Макрон выразил озабоченность по поводу «бесчеловечного использования миграционных потоков, организованного Белоруссией» на польской границе.



«Он призвал своего российского коллегу использовать свое влияние в Беларуси и приложить все усилия, чтобы положить конец этому серьезному гуманитарному кризису», — говорится в сообщении.

