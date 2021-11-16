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Макрон попросил Путина повлиять на ситуацию с беженцами в Белоруссии

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Франция и Россия будут сотрудничать для урегулирования ситуации на польско-белорусской границе. Об этом договорились лидеры двух стран Эмманюэль Макрон и Владимир Путин.

Как сообщает Елисейский дворец на своем сайте, по итогам разговора, который прошел накануне между двумя президентами, Макрон выразил озабоченность по поводу «бесчеловечного использования миграционных потоков, организованного Белоруссией» на польской границе.

«Он призвал своего российского коллегу использовать свое влияние в Беларуси и приложить все усилия, чтобы положить конец этому серьезному гуманитарному кризису», — говорится в сообщении.

Лидеры намерены сотрудничать, чтобы предотвратить усиление напряженности миграционного кризиса и обеспечить участие управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в оказании гуманитарной помощи.

В свою очередь, как указано на сайте Елисейского дворца, Путин выразил Макрону обеспокоенность по ситуации в Украине и попросил его сыграть «конструктивную роль в процессе».

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти сегодня утром раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа.

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Комментарии (2)

lexandr_5e4ce78957e84
как следует из статьи, Макрон призвал Путина , а Путин попросил Макрона
07A
Опять за счет Окраины!
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