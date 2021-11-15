В парламенте Петербурга хотят отменить бессрочный статус СМИ-иноагентов

ЗакС подготовит законопроект, который корректирует сразу несколько федеральных законов, в том числе «О СМИ», «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», «О некоммерческих организациях».

В частности, говорилось о том, что попасть в список иноагентов СМИ и журналисты смогут только по решению суда. Также предлагается отменить бессрочность этого статуса. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Заксобрания.

Рабочая группа сформулировала ряд предложений, которые могут попасть в проект федеральной инициативы. Одно из них – установить, что внесение СМИ или журналистов в реестр иноагентов может быть произведено только по решению суда после двукратных предупреждений, и обязать министерство юстиции направлять «кандидату» на статус иноагента предупреждения о намерении обратиться в суд и установить срок, в течение которого «кандидат» может представить свои возражения.



Кроме того, предлагается разграничить в законодательстве понятия «политической деятельности» и «лоббизма», утвердить, что получить статус иноагента можно только за лоббизм, при этом факты иностранного финансирования, систематичности и направленности на формирование у читателей конкретного мнения должны быть доказаны.



Также участники предложили установить минимальное иностранное финансирование СМИ или журналиста в течение года, если оно не получено в результате политической деятельности.



В числе других предложений: отменить бессрочный статус иноагента и обязать Минюст в случае продления статуса доказывать обоснованность этого решения, установить сроки снятия статуса иноагента. Получателей отчетности предлагается разграничить, чтобы финансовую отчетность СМИ- и журналистов-иноагентов получала ФНС, а остальную — Минюст раз в год.

