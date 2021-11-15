«Убытки катастрофические». Фитнес-индустрия Петербурга оценила эффект от введения QR-кодов

автор фото Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







15 ноября в Петербурге вступили в силу новые коронавирусные ограничения. QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание COVID-19, с этого дня нужен в бассейнах, фитнес-центрах, а также на других объектах физкультуры и спорта, на объектах развлечения и досуга (залах для игры в боулинг, бильярд, квеструмах и так далее), а также на церемонии торжественной регистрации брака (за исключением молодоженов). Альтернатива — медотвод, к которому нужно приложить ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за 72 часа.



Как рассказали «Фонтанке» представители спортивной индустрии, нововведение обернулось для них заметными потерями. Еще до вступления в силу ограничений клиенты начали звонить и требовать вернуть деньги за абонементы, рассказала представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге Наталья Борулько.

По ее словам, пока масштабы бедствия оценить сложно, так как фитнес-клубы пытаются договориться с клиентами, предлагая им дополнительные месяцы заморозки абонементов или особые условия. Но те, у кого заканчивается абонемент, отказываются от покупки нового. По опыту других регионов, в частности Ленинградской области (в фитнес-центры там пускают посетителей с QR-кодами или с отрицательным ПЦР-тестом еще с 30 октября. — Прим. ред.), потери могут составить 30–40%, отмечает Наталья Борулько. Сейчас от клиентов приходят письма с просьбой обосновать легитимность отказа в обслуживании людям без QR-кодов. «Консультируемся с юристами и готовим ответы», — добавляет она. С середины октября продажи в среднем по сети Alex Fitness упали на 35%, говорит президент холдинга Алексей Ковалев. «Возвратов много, тратим огромное количество времени, чтобы уговорить заморозить абонементы», — говорит он. Деньги пришлось вернуть 15–20% клиентов.



Для части посетителей спортзалов новые правила стали сюрпризом. Клиенты, которым отказали в доступе в клуб, устраивают конфликты на стойке ресепшен и возлагают вину на администрацию. «В нескольких регионах уже через это прошли, но ожидали, что в Петербурге будет более цивилизованно», — рассказывает Алексей Ковалев.

В первой половине дня 15 ноября снижение посещаемости составило 50%, говорит совладелец Fitness House Алексей Фурсов. «Есть люди, которые оказались не в курсе, что QR-коды надо получать. При мне развернули двоих. Счастливы они, конечно, не были. Но пока без драк обошлось», — рассказывает он.

По его словам, раздражение вызывает не столько сама необходимость получать QR-коды, а то, что многие, кто имеет антитела, лишен возможности посещать спортзал без этого документа. Есть те, кто переболел неофициально или привился, но из-за каких-то сбоев не получил код, пояснил Алексей Фурсов. «Но мы не имеем права пускать. На мой взгляд, должен быть еще ряд документов, которые дают право ходить в [фитнес-клубы]», — подчеркнул он.



Продажи новых абонементов упали в два раза. Если человек понимает, что не сможет ходить, зачем покупать абонемент, понимает логику отказников Алексей Фурсов. При этом многие сети фитнес-клубов не смогут получить господдержку, так как не являются малым и средним бизнесом, говорит Алексей Ковалев. «Убытки катастрофические, ведь абонементы — это депозиты будущих периодов. Единственный механизм — договариваться со всеми: собственниками помещений, сотрудниками, клиентами», — комментирует он. Единственное, что пока радует отрасль, это грядущее введение QR-кодов и в других сферах. «Два минимум месяца будет тяжело, но если государство будет «дожимать», ситуация выровняется», — говорит Алексей Ковалев.

В премиальном сегменте смотрят на ситуацию с большим оптимизмом. В сети World Class снижения посещаемости пока не наблюдают, но по первым часам судить рано, говорит генеральный директор сети Николай Прянишников. Судя по предварительно собранным данным, большинство клиентов уже имеют QR-код или получат в ближайшее время. «В премиальном сегменте более осознанные клиенты, но какое-то их количество мы потеряем», — признает топ-менеджер. Требования возврата денег за абонементы поступают, но пока они не носят массовый характер. World Class идет навстречу, говорит Николай Прянишников.



По словам Натальи Борулько, участники рынка еще с лета пытались стимулировать клиентов прививаться — продлевали абонементы вакцинированным, давали дополнительные занятия, сертификаты на массаж или сауну в подарок. Но маркетинговый ход не сильно сработал. Теперь члены ассоциации пытаются минимизировать потери, добиваясь права продавать невозвратные абонементы или замораживать возврат на полгода при введении очередного локдауна или других ограничений. Пока участники отрасли обратились с таким предложением к бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Фитнес-клубы пока не пришли к единому мнению о том, как проверять QR-коды. Так, часть предприятий собирает данные у клиентов и привязывает сертификаты к профилю в своей crm-системе. После этого носить с собой QR-код и паспорт не нужно, при сканировании карточки система распознает посетителя, а администратор может сличить его лицо с фотографией, говорит Наталья Борулько. В Alex Fitness считают, что должны руководствоваться методическими рекомендациями и каждый раз проверять паспорт и QR-код.



В индустрии развлечений, которая с 15 ноября наравне с фитнес-центрами перешла в ковид-фри режим, тоже прогнозируют убытки. «Многие отказываются от броней, так как не готовы предоставить QR-код», — рассказали в сети полигонов для игр в лазертаг Battlezona. Только за вчерашний день из-за новых правил у компании сорвалось четыре заказа.

Потери грозят даже тем, кто работает с детьми. Для посетителей младше 18 лет QR-код не нужен, но возможности сопровождать ребенка лишаются непривитые родители. Город профессий «Кидбург» предлагает тем, у кого нет QR-кода или медотвода с ПЦР, услугу няни, рассказала заместитель гендиректора Анна Щеголь. «Стоимость сравнима с ценой взрослого билета, все время посещения ребенок будет под присмотром», — добавила она. Пока оценить снижение посещаемости из-за введения QR-кодов сложно, но в других регионах, где действует аналогичное ограничение, выручка просела вдвое. «Влияют не только QR-коды, но и общая эпидемиологическая ситуация», — говорит топ-менеджер.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

