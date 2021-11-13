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Деды Морозы со Снегурочками устроили заплыв на аквабайках по Неве

Необычную картину могли наблюдать жители и гости Петербурга 13 ноября, прогуливаясь вдоль набережных канала Грибоедова и Фонтанки. Десятки Дедов Морозов и Снегурочек двигались колонной по воде на аквабайках.

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На пересечении канала Грибоедова и Невского проспекта они раздавали прохожим подарки и воздушные шарики. После этого они двинулись дальше с дымовыми шашками по маршруту: канал Грибоедова — Мойка — Зимняя канавка — Нева.

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По информации «Фонтанки», организатором заплыва стала Региональная ассоциация поддержки и развития водно-моторного спорта. Мероприятие было согласовано с комитетом по транспорту. Как рассказали сами Деды Морозы на аквабайках, свою акцию они приурочили к закрытию навигации в Петербурге и приближающимся новогодним праздникам.

«Наша цель — создать праздничное настроение у жителей города», — добавили они.

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Комментарии (3)

Sonata
Это не Деды морозы и Снегурочки. Это Нептуны и русалки. Деды морозы на оленях ездиют ;P
So1nishko
Смольный решил потратить деньги на непойми что?
АдъМирал
Совсем кукукнутые. Завтра Невский перекроют ради любителей скандинавской ходьбы?
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