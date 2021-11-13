Деды Морозы со Снегурочками устроили заплыв на аквабайках по Неве

На пересечении канала Грибоедова и Невского проспекта они раздавали прохожим подарки и воздушные шарики. После этого они двинулись дальше с дымовыми шашками по маршруту: канал Грибоедова — Мойка — Зимняя канавка — Нева.
По информации «Фонтанки», организатором заплыва стала Региональная ассоциация поддержки и развития водно-моторного спорта. Мероприятие было согласовано с комитетом по транспорту. Как рассказали сами Деды Морозы на аквабайках, свою акцию они приурочили к закрытию навигации в Петербурге и приближающимся новогодним праздникам.
«Наша цель — создать праздничное настроение у жителей города», — добавили они.