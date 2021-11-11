«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают». Лукашенко пригрозил перекрыть поставки российского газа в ЕС

«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — заявил Лукашенко.

Лукашенко призвал западных соседей подумать о целесообразности давления на Минск. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать», — добавил белорусский лидер.



О том, согласована ли с Москвой готовность Минска перекрыть поставки российского газа, Лукашенко не сообщил.



Сегодня же президент Белоруссии призвал Россию подключиться к дежурству на границах Белоруссии и заявил, что в лагерь беженцев на границу с Польшей перебрасывают оружие.



9 ноября на фоне обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС, в котором Запад обвиняет Минск, Лукашенко заявил: «Если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я знаю, к чему это может привести».