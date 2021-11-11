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«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают». Лукашенко пригрозил перекрыть поставки российского газа в ЕС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко угрожает странам ЕС перекрытием газопровода «Ямал — Европа» в случае введения новых санкций против Минска. Об этом 11 ноября сообщает белорусское государственное агентство «БелТА».

«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — заявил Лукашенко.

Фото: скриншот Информационное агентство БелТА / YouTube
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Лукашенко призвал западных соседей подумать о целесообразности давления на Минск. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют — пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать», — добавил белорусский лидер.

О том, согласована ли с Москвой готовность Минска перекрыть поставки российского газа, Лукашенко не сообщил.

Сегодня же президент Белоруссии призвал Россию подключиться к дежурству на границах Белоруссии и заявил, что в лагерь беженцев на границу с Польшей перебрасывают оружие.

9 ноября на фоне обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС, в котором Запад обвиняет Минск, Лукашенко заявил: «Если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я знаю, к чему это может привести».

По словам эксперта по санкционному праву, преподавателя кафедры международного права юрфака МГУ Сергея Гландина, миграционный кризис навряд ли приведёт Европу к идее сесть с Лукашенко за стол переговоров.

Фото: скриншот Информационное агентство БелТА / YouTube

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Комментарии (24)

Arkos
А ведь не так Батько и прост.
Это как А и Б сидели на трубе.
Транзитные риски никто не отменял и эти риски видны ВСЕМ!
Через Беларусь- рискованно ( политические риски), через Чубляндию и рискованно ( политические риски) и опасно( технические риски) .
Что остается ?
***_555
Они не обогревают, а наживаются на транзите газа из РФ.
ahiir
Когда же Путин отвяжется от этого хмыря?! И Россия обретет
независимость?!
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