Лукашенко: В лагерь беженцев на границу с Польшей перебрасывают оружие

А зачем визы "беженцам" навыдавали и к себе впустили? Они ж явно не на "конференцию по компьютерной безопасности" едут.

Нормальная страна на стадии выдачи виз уже остановила бы.



А теперь строит из себя оскорбленную невинность. Еще и нашего примазывает: "мы с ним обсудили", "с донбасса перебросили". Т.е. как бы намекает, что "донбассваш" снабдил мигрантов оружием? Тонешь сам - топи другого?

Пилит сук, на котором сидит.