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Лукашенко: В лагерь беженцев на границу с Польшей перебрасывают оружие

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Президент Белоруссии рассказал о попытках дестабилизировать ситуацию на белорусско-польской границе.

«Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие», — цитирует официальный сайт президента Александра Лукашенко 11 ноября.

По его словам, происходящее — это «опасная тенденция», так как идет попытка «спровоцировать конфликт». Белорусский лидер подчеркнул, что пограничники контролируют ситуацию, чтобы беженцам не забросили боеприпасы.

«Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса», — заявил Лукашенко.

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Комментарии (24)

Эд Хэммет
Ровно этого все и ждали. На нейтральной полосе из-под земли вылезают вооруженные до зубов зелёные человечки и на плечах беженцев вторгаются в Польшу. Далее там возникают Люблинская и Белостокская народные республики. Ночью проводится референдум о присоединении этих республик к Белоруссии в качестве автономий. По телевизору показывают, как с цветами народ новых республик встречает освободителей в балаклавах.
Guest1234
Он говорит, что оружие с территории Польши перебрасывают, что ли?
Или он сообщает, что не в состоянии контролировать контрабанду оружия через свою территорию, и для помощи в этом контроле ему нужны стратегические российские бомбардировщики с ядерным оружием?
german_5e4d02dc5a4f9
А зачем визы "беженцам" навыдавали и к себе впустили? Они ж явно не на "конференцию по компьютерной безопасности" едут.
Нормальная страна на стадии выдачи виз уже остановила бы.

А теперь строит из себя оскорбленную невинность. Еще и нашего примазывает: "мы с ним обсудили", "с донбасса перебросили". Т.е. как бы намекает, что "донбассваш" снабдил мигрантов оружием? Тонешь сам - топи другого?
Пилит сук, на котором сидит.
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