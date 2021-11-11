Лукашенко: В лагерь беженцев на границу с Польшей перебрасывают оружие

Президент Белоруссии рассказал о попытках дестабилизировать ситуацию на белорусско-польской границе.
«Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие», — цитирует официальный сайт президента Александра Лукашенко 11 ноября.
По его словам, происходящее — это «опасная тенденция», так как идет попытка «спровоцировать конфликт». Белорусский лидер подчеркнул, что пограничники контролируют ситуацию, чтобы беженцам не забросили боеприпасы.
«Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса», — заявил Лукашенко.