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Лукашенко призвал Россию подключиться к дежурству на границах Белоруссии

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Президент Беларуси хочет, чтобы российская стратегическая авиация подключилась к дежурству на границах Белоруссии и Союзного государства. Об этом 11 ноября сообщает агентство «Белта».

«Они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. <..> Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, Белоруссия вынуждена постоянно мониторить ситуацию на границе. На недовольство соседей он ответил: «Пускай пищат, кричат».

Белорусский лидер сегодня также выразил озабоченность тем, что, по его словам, в лагерь беженцев на границе с Польшей перебрасывают оружие.

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Комментарии (10)

SU LUX INN
мы все должны признать - Александр Григорьевич оказался крепким Орешком! сумел выдавить иммигрантов из Белоруссии, хитростью и Смекалкой заставил государство-агрессор за свой счет оборонять его Безопасность, тем самым сэкономив немало средств на процветание Белоруссии, на долгие годы Мудрого правления!
Эд Хэммет
Похоже, батька решил, что несчастные курды побегут из Белоруссии в Россию. Беженцы тут могут заменить гастарбайтеров из Средней Азии, которых теперь решили не ввозить.
Guest1234
Как стратегические бомбардировщики с ядерным оружием связаны с мигрантами, рвущимися в Польшу из Белоруссии?
Мигранты запросили поддержку с воздуха? А почему тогда Лукашенко озвучивает это?
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