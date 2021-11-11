Лукашенко призвал Россию подключиться к дежурству на границах Белоруссии

Президент Беларуси хочет, чтобы российская стратегическая авиация подключилась к дежурству на границах Белоруссии и Союзного государства. Об этом 11 ноября сообщает агентство «Белта».



«Они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. <..> Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода», — заявил Александр Лукашенко.



По его словам, Белоруссия вынуждена постоянно мониторить ситуацию на границе. На недовольство соседей он ответил: «Пускай пищат, кричат».

