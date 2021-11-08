В Петербурге третий месяц не возбуждают дело по тяжелому ДТП с ребенком. За это время виновник скрылся из России

Фото: Скриншот видео Поделиться Поделиться







Отдыхавшая на летних каникулах в Петербурге второклассница вернулась в родной Владикавказ почти обездвиженной. Владелец автомобиля, молодой доставщик еды, взял вину за дорожную аварию, но родник его благих побуждений быстро иссяк. Видимо, оказалось дешевле порвать со страной, чем оплачивать реабилитацию.

Под Honda Jazz Даша попала днем 18 августа во дворе дома на улице Софьи Ковалевской. Девочка стремительно выбежала с детской площадки, но и водитель вел машину так, что не оставил себе шансов на удачное торможение. Аварию сняла камера подъездного наблюдения.



Даша гостила в Петербурге с бабушкой Валерией Борисовной, до их отъезда оставалось шесть дней.

Сбитая внучка ввергла женщину в глубокий стресс.

«Прохожие говорили мне вызывать полицию и скорую, но я боялась, что врачей будем ждать долго, — вспоминает Валерия Борисовна. — Даша могла передвигаться, водитель предложил довезти нас до травмпункта».

За рулем Honda сидел 25-летний доставщик Улукбек Ысмайылов. Он приехал на заработки несколько лет назад. В мае 2021-го купил машину. Через сеть хостелов «Уют» получил длительную временную регистрацию, хотя официально постояльцам она выдается на месяц.

По словам Валерии Борисовны, водитель был растерян, напуган и щедр на обещания. Видеть полицию на месте ДТП Улукбек не желал, после поездки в травмпункт клялся быть на связи и оплачивать лечение.

Девочку госпитализировали в детскую больницу Раухфуса, положили с бабушкой. МРТ показала компрессионный перелом семи позвонков.

Два дня Улукбек названивал, справлялся о здоровье. Точный диагноз, сроки восстановления не менее года и первый этап реабилитации в 100–150 тысяч рублей подкосили доставщика. Он перестал отвечать на звонки.



«Я понимала, что Улукбек не может выплатить всю сумму, и рассчитывала на посильную помощь, но добрые его побуждения быстро исчерпались», — говорит Валерия Борисовна.

Заявление в полицию родственники Даши подали через десять дней, к концу августа. По приказу Минздрава компрессионный перелом двух и более смежных позвонков квалифицируется как тяжкий вред здоровью, а это состав 264-й статьи УК.

В полиции Калининского района ограничились делом об административном правонарушении (12.24 КоАП, причинение легкого и среднего вреда).

«В сентябре и октябре ничего не происходило, никто никого не искал, — сказал «Фонтанке» адвокат Юрий Баринов, представляющий интересы семьи девочки. — Мы подавали жалобы на бездействие — без результата».

По данным публичных сервисов ГИБДД, Ысмайылов 1 сентября снял машину с регистрационного учета «в связи с убытием за пределы Российской Федерации». Вероятно, он вернулся в Киргизию.

Отъезд доставщика «Фонтанке» подтвердил адвокат Камиль Муллаяров.

«Водитель обращался ко мне за юридической помощью, просил встретиться с представителями девочки, обсудить размер компенсации. Но пропал, уехал из России, и стороны ни до чего не договорились», — вспомнил Муллаяров.



В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» 8 ноября сообщили, что получены результаты судебно-медицинской экспертизы. Девочке установлен тяжкий вред здоровью. Материалы по ДТП направят в следствие для возбуждения уголовного дела. Автомобиль, которым Ысмайылов управлял, не найден, он числится в розыске по VIN-номеру.

Даша провела в больнице полтора месяца. После выписки живет по стойке смирно. Любые положения тела, кроме вертикального, ей противопоказаны. Ест и учится она стоя. Сон — только на спине. Обучение надомное, с репетитором. Реабилитация предполагает плавание, массаж, лечебную гимнастику. Возможности бабушки и родителей позволяют только гимнастику. Без привлеченного к ответственности лица требовать компенсацию не с кого.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

