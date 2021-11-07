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В российской армии умирают от коронавируса в 45 раз меньше, чем в стране

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Летальность от коронавируса в рядах российской армии в десятки раз меньше, чем в среднем по стране, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза», — цитирует 7 ноября слова Шойгу в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» РИА Новости.

По словам министра, в вооруженных силах РФ привито 95% личного состава и продолжается массовая вакцинация. Прививка от коронавируса — вопрос обороноспособности страны.

«Мы не можем тут, скажу так, быть лояльными, потому что когда уходят там на дежурство наши корабли дальней морской зоны, и если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль?, — цитирует Шойгу «Интерфакс». — У нас экипажи, которые на боевом дежурстве круглые сутки, и мы не можем здесь допустить даже малейших сомнений в том, что мы вот уверенно управляем всем этим процессом. Поэтому — вакцинироваться!».

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Комментарии (2)

NAFTALIN 2000-2036
еще сравни летальность в доме престарелых в российской глубинке с летальностью среди учеников детской спортивной школы
Денеб
Там от другого умирают......
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