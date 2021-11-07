В российской армии умирают от коронавируса в 45 раз меньше, чем в стране

Летальность от коронавируса в рядах российской армии в десятки раз меньше, чем в среднем по стране, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



«Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза», — цитирует 7 ноября слова Шойгу в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» РИА Новости.

По словам министра, в вооруженных силах РФ привито 95% личного состава и продолжается массовая вакцинация. Прививка от коронавируса — вопрос обороноспособности страны.