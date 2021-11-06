FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В Ленобласти мужчина принял соседку за нечисть и отрубил ей голову топором

Посиделки за алкоголем закончились страшным в Приозерском районе Ленобласти. Как сообщает 47news 6 ноября, мужчина сначала заколол свою пожилую соседку, а затем отрубил ей голову.

22
Печать

В областном СК рассказали, что в пятницу на даче в садоводстве «Клён» было найдено тело 64-летней женщины. Было возбуждено уголовное дело, на месте задержали ровесника убитой — соседа по участку.

«По предварительным данным, после совместного распития спиртных напитков у подозреваемого и потерпевшей произошёл конфликт, и мужчина нанёс женщине ножевое ранение, после чего отчленил часть тела», — сообщили в ведомстве.

Пока подозреваемый процессуально задержан, вскоре ему предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Собеседник в полиции рассказал журналисту 47news, что мужчина сперва ударил женщину ножом в шею, а затем отрубил голову топором. После задержания он рассказал, что таким образом боролся то ли с зомби, то ли с вампирами. Пил дачник не первый день, поэтому в полиции предварительно его спич списали на проявление белой горячки.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

Ырыс
Какая белочка?! Это традиции расчленинграда.
E .SladkiBubalehhh
Белочка не приходит по пьяни , только в трезвости , на отходниках … умники блин
Редиска Здесь
Странно как-то. Вчера из-за какой-то драки без жертв весь рунет на ушах стоял, требовали найти и наказать. Бастрыкин возбудился, прямо покушение на убийство. А тут - настоящее убийство, и так тихо-тихо... Как будто что-то обыденное произошло, прямо свое-родное...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний