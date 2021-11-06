В Ленобласти мужчина принял соседку за нечисть и отрубил ей голову топором

В областном СК рассказали, что в пятницу на даче в садоводстве «Клён» было найдено тело 64-летней женщины. Было возбуждено уголовное дело, на месте задержали ровесника убитой — соседа по участку.
«По предварительным данным, после совместного распития спиртных напитков у подозреваемого и потерпевшей произошёл конфликт, и мужчина нанёс женщине ножевое ранение, после чего отчленил часть тела», — сообщили в ведомстве.
Пока подозреваемый процессуально задержан, вскоре ему предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.
Собеседник в полиции рассказал журналисту 47news, что мужчина сперва ударил женщину ножом в шею, а затем отрубил голову топором. После задержания он рассказал, что таким образом боролся то ли с зомби, то ли с вампирами. Пил дачник не первый день, поэтому в полиции предварительно его спич списали на проявление белой горячки.