Фильм «Бабий Яр. Контекст», отмеченный в Каннах, победил на «Послании к человеку» в Петербурге

В Петербурге вечером 3 ноября стали известны имена победителей международного кинофестиваля «Послание к человеку». На церемонии, которая прошла без зрителей в онлайн-формате, были названы лучшие из 76 фильмов, отобранных на престижный смотр из 2 629 заявок.

Гран-при «Золотой кентавр» и денежную сумму в 3000 долларов США, согласно решению жюри международного конкурса, за лучший фильм получит украинский режиссер Сергей Лозница. Его картина «Бабий Яр. Контекст», снятая в совместном производстве с Нидерландами, ранее была удостоена спецприза на Каннском кинофестивале. Также на «Послании к человеку» эта лента получила приз ФИПРЕССИ.



«У меня уже были дискуссии с коллегами, которые спрашивали, зачем мы взяли в конкурс этот фильм, ведь это режиссер-тяжеловес, и тема такая, связанная с войной, с холокостом, — прокомментировал выбор победителя программный директор фестиваля Алексей Медведев. — И понятно, что этот фильм перетянет одеяло на себя. Но мне кажется, что мы взяли фильм Лозницы не из-за его тематики или того, что его автора знают по всему миру, а потому что это артистически очень мастерское произведение. Это профессионализм его работы со звуком, с изображением, с монтажом, с хроникой. То, какую хронику он находит, как он ее монтирует... Он делает это так, как никто больше в мире не делает. Поэтому мне кажется, что эта награда — Гран-при — это не столько дань этой трагической теме или масштабу этого фильма, сколько правильным образом отмеченное профессиональное мастерство».

Лучшим полнометражным документальным фильмом назвали «Укрощение сада» Саломе Яши. Лента совместного производства Швейцарии, Грузии и Германии получила приз «Кентавр» и 500 долларов США. Она рассказывает о прихоти грузинского экс-премьер-министра, коллекционирующего вековые деревья, которые для него выкапывают по всей стране и привозят на черноморское побережье в частные владения.



Аналогичный приз получила чешская картина «Энни» режиссера Гелены Тржештиковой. Героиня ее картины — неунывающая 46-летняя дважды разведенная уборщица, которая зарабатывает проституцией деньги на внуков.

Призы «Кентавр» и суммы по 1000 долларов получили фильмы «Три песни для Беназир» Элизабет Мирзаи (Афганистан) — как лучший короткометражный документальный фильм, «Почти весна» Насти Коркия (Россия) — это лучший короткометражный игровой фильм, «Жизнь-паскуда» Вари Яковлевой (Россия) — лучший анимационный фильм и «После комнаты» Наоми Пасифик (Великобритания) —лучший дебют.

В национальном конкурсе документальных фильмов победила картина Дмитрия Лукьянова «Клетки» — она также получит приз «Кентавр» и 50 тысяч рублей. Фильм рассказывает о 25-летнем Никите, страдающем редким генетическим заболеванием, таких людей называют «бабочками». В международном конкурсе экспериментальных фильмов In Silico победу поделили «А потом они зажгли море» из Катара (режиссер Маджид Аль-Ремайхи наблюдает неизбежную потерю памяти у своей матери и пытается воссоздать историю семьи) и российский «Метеор» (режиссер — видеохудожник Аня Цирлина).

