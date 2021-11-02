План «Севастополь» или режим «Хакасия»: какие ограничения могут грозить Петербургу, если ковид не остановится

Меры противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Крыму. Блокпост на въезде в Севастополь для проверки QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании Фото: автор Виктор Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Власти регионов России после объявления Владимиром Путиным «нерабочих дней» в меру своих талантов и смелости начали сбивать заболеваемость: от запрета автомоек и появления детей в общественных местах до блокпостов, комендантского часа и остановки общественного транспорта. Но вопросы с заболеваемостью это не всегда решает: уже готовятся новые ограничения. Какие из них реально работают?

Новгородская область. Еще больше нерабочих дней. 16% свободных коек.

Новгородская область с самого начала выбрала для себя один из самых длинных вариантов нерабочих дней в России — их объявили сразу на две недели, еще с 25 октября. Но и этого оказалось мало: регион первым в стране добавил себе и еще одну неделю. Теперь режим ограничений будет действовать по 14 ноября.



Ничего особо жесткого, но, например, всем организациям предписано пускать на работу только сотрудников с QR-кодами о вакцинации или перенесенной болезни. Аналогичное требование и к персоналу и посетителям ресторанов, кафе, парикмахерских, салонов красоты и фитнес-клубов.

Как рассказывали «Фонтанке» новгородцы, это привело к дракам на вакцинации, падению оборота общепита на 80% и крикам о сегрегации в соцсетях. Но пока не к реальному падению заболеваемости коронавирусом.

На предыдущей неделе в Новгородской области было зарегистрировано 1 778 заболевших COVID-19. Это на 22% больше, чем неделей ранее. Министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева сообщила, что при этом в области свободно 16,3% коек. В Петербурге — 15%, но есть резервы.

Со следующего понедельника до 15 ноября в области приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и других объектов бытовых услуг. Кроме того, не будут работать непродовольственные магазины, помимо тех, где продают товары первой необходимости.

Хакасия. Не выходи на улицу, не совершай ошибку. 7% коек.

В Хакасии жесткий локдаун. С 28 октября по 7 ноября в республике жителям старше 60 лет запретили покидать дома, а для всех остальных ввели комендантский час с 22:00 до 6:00. Остановлен общественный транспорт в Абакане, Черногорске и Саяногорске, полностью ограничена работа торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют только аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Детсады и школы на каникулах.

Но легче тоже не становится. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 225 новых случаев ковида — это рекорд за всё время пандемии для региона с населением в 530 тысяч человек. Как рассказал глава Хакасии Валентин Коновалов, в регионе заняты 1 760 из 1 889 коек для пациентов с коронавирусом — свободны менее 7%. Потребовалась помощь военных медиков — они помогают справляться с тяжелыми больными.

План «Севастополь». Три дня обороны. 5% свободных коек

В Севастополе подошли к борьбе с коронавирусом основательно и установили пункты пропуска на всех дорогах, а также на железнодорожном вокзале. Сотрудники проверяли сертификаты о вакцинации и QR-коды и разворачивали, если их нет. Требование распространялось как на туристов, так и на местных жителей, намеревающихся въехать в город или выехать из него. Планировалось, что они будут работать неделю, а получилось, что всего три дня.



«Сегодня в полночь работа пунктов пропуска на въездах в Севастополь прекращается. За прошедшие трое суток удалось достичь необходимого эффекта — турпоток в город значительно снизился, люди изменили свои планы и отказались от поездок в Севастополь на время нерабочих дней. За что всем очень признателен», — написал накануне губернатор Михаил Развожаев во «ВКонтакте».

Севастополь — единственный регион, который пока заявил об улучшении ситуации и даже заговорил о смягчении ограничений.

«Какие меры сохранятся с 8-го числа, обсудим на штабе в конце недели. Ситуация не ухудшается, резкий рост остановился, но пока и снижения ежедневного количества заболевших нет», — отметил губернатор.

Если 1 ноября в городе сообщили о 156 заболевших за сутки, то 2 ноября уже о 356.

Губернатор Александр Беглов говорил, что в Петербурге готовят новые ограничения, если заболеваемость не снизится. И первые дни «локдауна» показывают лишь рост числа заболевших. Свободны 15% коек.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

