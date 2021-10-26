В Хакасии останавливают общественный транспорт и вводят комендантский час для всех

Как заявил 26 октября глава Хакасии Алексей Коновалов, с 28 октября по 7 ноября в республике жителям старше 60 лет запрещено покидать дома, а для всех остальных вводится комендантский час с 22:00 до 6:00. Не коснётся это только сотрудников предприятий, работающих непрерывно. Чтобы стимулировать граждан сидеть дома, принято решение остановить общественный транспорт в Абакане, Черногорске и Саяногорске, а таксистам разрешить работать только после вакцинации.
С 27 октября в учебных заведениях и детсадах Хакасии объявлены каникулы. На время нерабочих дней полностью ограничена работа торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют только аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Работодателям, которые не могут приостановить работу, указано перевести на удалённый график не менее 50% сотрудников.
«Это решение тяжёлое, вынужденное, но другого выхода уже просто нет. Речь идёт о здоровье и жизни людей, — заявил Коновалов. — Нам всем придётся нелегко. У кого-то упадут доходы, сорвутся планы. Всё это очень важно и для каждого конкретного человека, и для предпринимателей — для всех нас. Но речь идёт о жизнях».
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