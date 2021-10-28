«В Германии так не считают, что это жестко». Беглов заявил, что в Петербурге готовят новые ограничения, если заболеваемость не снизится

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что в городе не самая жёсткая ситуация по «ковидным» ограничениям, но власти могут ввести новые запреты, если заболеваемость не снизится. Об этом он заявил 28 октября в эфире на телеканале 78.
Ведущий Игорь Максименко заметил в беседе с губернатором, что многие считают меры жесткими, хотя жители Хакасии, где введён комендантский час, с этим бы поспорили.
«Люди в других странах, в Германии например, так не считают [что ограничения жесткие]. Если такая ситуация, надо принимать адекватные меры к той ситуации, которая развивается. Мы хотим, чтобы к 8 ноября мы могли открыться. Если не сработают меры, то после 8 числа будут приняты другие меры», — заявил в ответ градоначальник.
По словам Беглова, все ограничения вводятся серьёзными специалистами, в том числе из Роспотребнадзора.
«Надо получить коллективный иммунитет, тогда не будет ограничений», — заметил глава города.
«Я не люблю слово локдаун. У нас — ограничения. Мы не всё закрыли. Жизнь продолжается. Эти 9 дней даны для того, чтобы привиться. Не для того, чтобы поехать на моря, можно побыть с семьей и погулять на воздухе», — добавил Беглов.
Во время выходных дней в городе будут закрыты заведения общепита, фитнеса, парикмахерские и другие заведения, а после 8 ноября общепит, клубы и другие общественные заведения будут работать до 23:00.