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«В Германии так не считают, что это жестко». Беглов заявил, что в Петербурге готовят новые ограничения, если заболеваемость не снизится

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Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что в городе не самая жёсткая ситуация по «ковидным» ограничениям, но власти могут ввести новые запреты, если заболеваемость не снизится. Об этом он заявил 28 октября в эфире на телеканале 78.

Ведущий Игорь Максименко заметил в беседе с губернатором, что многие считают меры жесткими, хотя жители Хакасии, где введён комендантский час, с этим бы поспорили.

«Люди в других странах, в Германии например, так не считают [что ограничения жесткие]. Если такая ситуация, надо принимать адекватные меры к той ситуации, которая развивается. Мы хотим, чтобы к 8 ноября мы могли открыться. Если не сработают меры, то после 8 числа будут приняты другие меры», — заявил в ответ градоначальник.

По словам Беглова, все ограничения вводятся серьёзными специалистами, в том числе из Роспотребнадзора.

«Надо получить коллективный иммунитет, тогда не будет ограничений», — заметил глава города.

«Я не люблю слово локдаун. У нас — ограничения. Мы не всё закрыли. Жизнь продолжается. Эти 9 дней даны для того, чтобы привиться. Не для того, чтобы поехать на моря, можно побыть с семьей и погулять на воздухе», — добавил Беглов.

Во время выходных дней в городе будут закрыты заведения общепита, фитнеса, парикмахерские и другие заведения, а после 8 ноября общепит, клубы и другие общественные заведения будут работать до 23:00.

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Комментарии (14)

Vikilein
А что не так с Германией? У нас всё открыто. И магазины и рестораны и бассейны и театры с музеями. Катки уже открыли. Для привитых, переболевших и с негативным тестом.
ДуремарСПб.
В Германии ты бы банщиком работал,в турецком квартале .
vader
Ну так и поезжай с свою Германию!
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