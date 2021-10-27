Драки на вакцинации и крики о сегрегации: как выглядит двухнедельный локдаун в 200 км от Петербурга

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Новгородская область выбрала один из самых длинных вариантов нерабочих дней в России — их объявили сразу на две недели. Решение было принято на фоне 4% свободных ковидных коек и заболеваемости в 1,5 раза выше среднероссийской. У пунктов вакцинации выстроились нервные очереди, а фитнесы и рестораны опустели.

Тут власти называют ограничения локдауном. С 25 октября по 7 ноября работать предписали только предприятиям из сферы транспорта и строительства, детским садам и школам. Остальным организациям, которые не попали в этот перечень, разрешили продолжить работу по желанию, но при условии, что на рабочие места будут допущены только сотрудники с QR-кодами о вакцинации или перенесенной болезни. Аналогичное требование и к сотрудникам и посетителям ресторанов, кафе, парикмахерских, салонов красоты и фитнес-клубов.



«Сразу хочу предостеречь самых хитрых: где-то через неделю после окончания этого периода, может быть чуть раньше, в больницу начнут поступать заболевшие, у каждого заболевшего есть ИНН, есть СНИЛС. Если мы узнаем, что человек без QR-кода работал в период локдауна на том или ином предприятии, там заразился и заразил еще кого-то, то мы будем применять те или иные административные меры», — обратился к бизнесу губернатор Андрей Никитин.

Правоохранители уверенно взялись за контроль новых ограничений. Как пишет «ВНовгороде.ру», очевидцы снимают рейды по ночным клубам, а всего запланировано 3500 проверок бизнеса. Обязательность кодов грустно сказалась на новгородском бизнесе.

«Прохожие могут наблюдать множество пустых столов через огромные окна-витрины. Первые дни строго соблюдался запрет на прием посетителей с кодами, затем требование снизили. Но после очередного заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, где губернатор заявил о выплате 1 МРОТ на каждого сотрудника тем предприятиям общепита, которые строго соблюдают его указ, желающие получить эту мизерную помощь снова закрыли двери для невакцинированных земляков, — рассказала «Фонтанке» главный редактор сетевого издания «ВНовгороде.ру» Людмила Лиукконен. — Та же ситуация и в фитнес-центрах. В соцсетях то и дело всплывают посты счастливых обладателей куар-кодов, основная суть которых сводится к тому, что залы полупустые. Счастливчики пишут, как здорово, что все тренажеры в их распоряжении».



Новгородский ресторатор Павел Чиков рассказал «Фонтанке», что посещаемость упала на 80% и он несет убытки по 200 тысяч в неделю. А некоторые его коллеги попросту решили на это время закрыться, чтобы минимизировать расходы.

«Мы пускаем людей по QR-кодам уже третью неделю. С этой недели у нас и все сотрудники должны быть с QR-кодами. Падение примерно на 70–80% от оборота, как и в Москве летом. Не так много посетителей с кодами, много с медотводами, конфликтных ситуаций хватает. Нам пишут в соцсетях, что мы "поддерживаем сегрегацию"», — рассказал Чиков «Фонтанке».

По его словам, проверяющих он пока не замечал. Но коллеги с ними уже сталкивались.

«В рестораторский чатик присылали фотографии, что прямо на крыльце стоят полицейские и проверяют у выходящих QR-коды», — отметил он.



В новгородских пунктах вакцинации ожидаемо встали очереди. QR-код о прививке теперь один из самых необходимых документов.

«Поток стал значительно больше: если раньше у нас такого количества не было, то сейчас люди ругаются на улице, кто за кем будет», — рассказал Новгородскому областному телевидению Даниил Нестеров, врач-инфекционист Новгородской областной инфекционной больницы. Кадрами очередей от ТЦ «Мармелад» делится и ГТРК «Славия». «Люди ругаются, дерутся. Лезут без очереди. Социальную дистанцию не соблюдают, масок у половины людей вообще нет», — делятся новгородцы, стоящие в очереди. Ждать укола приходится на холодной улице с 8 утра, без доступа к туалетам. Это провоцирует конфликты. Пришлось даже вызывать полицию.



Губернатор Андрей Никитин предупредил, что ограничения могут и продлить, если их будут плохо соблюдать.

«Очень бы не хотелось, чтобы попытки руководителей отдельных предприятий, особенно в сфере торговли и общепита, заработать побольше денег привели нас к тому, что нам придется локдаун ещё продлевать», — резюмировал он.

Некоторые регионы России по мере приближения к нерабочим дням ужесточают ограничения. Например, в Хакасии останавливают общественный транспорт и вводят комендантский час. В Тюменской области — полный локдаун. В Севастополе — блокпосты на въезде в город.

Как будут работать QR-коды в Петербурге во время и после нерабочих дней — читайте в инструкции «Фонтанки».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

