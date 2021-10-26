Не пытайтесь уехать из Севастополя без QR-кода: через блокпосты не пропустят никого

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сначала заявил, что установит на въезде в город блокпосты, а затем, на заседании оперативного штаба, уточнил, что через них не будут пропускать без документов не только туристов, но и местных.



«Что касается выезда и заезда севастопольцев, у которых нет ни одного из трех документов (QR-код, ПЦР, медотвод. — Прим. ред.), и приезда жителей Республики Крым: чтобы обеспечить эффективность всех этих мероприятий и разомкнуть цепочки контактов, и для севастопольцев, и для крымчан — точно такие же три документа. Иначе система эффективности не даст, мы просто потратим ресурсы», — цитирует Развожаева «Интерфакс» 26 октября.

