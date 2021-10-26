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Не пытайтесь уехать из Севастополя без QR-кода: через блокпосты не пропустят никого

В Севастополе введут QR-коды для выезда из города

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сначала заявил, что установит на въезде в город блокпосты, а затем, на заседании оперативного штаба, уточнил, что через них не будут пропускать без документов не только туристов, но и местных.

«Что касается выезда и заезда севастопольцев, у которых нет ни одного из трех документов (QR-код, ПЦР, медотвод. — Прим. ред.), и приезда жителей Республики Крым: чтобы обеспечить эффективность всех этих мероприятий и разомкнуть цепочки контактов, и для севастопольцев, и для крымчан — точно такие же три документа. Иначе система эффективности не даст, мы просто потратим ресурсы», — цитирует Развожаева «Интерфакс» 26 октября.

Ранее Развожаев заявил в эфире «России 24», что ситуация с коронавирусом в Севастополе, «наверное, самая тяжелая за все два года пандемии».

«Практически весь коечный фонд занят, 5% остается в резерве. Разворачиваем еще 200 коек, но это уже будет предел мощности. Наша медицина работает за гранью своих возможностей», — резюмировал губернатор.

Некоторые регионы России также ужесточили ограничения на период нерабочих дней. Например, в Хакасии останавливают общественный транспорт и вводят комендантский час. В Тюменской области — полный локдаун.

Как будут работать QR-коды в Петербурге во время и после нерабочих дней — читайте здесь.

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Комментарии (21)

Juhj
Т. е., по сути, власти признают, что Крым не является субъектом РФ и Конституция РФ в Крыму не действует. Дальше, видимо, заявление о независимости Крыма.
shushu
Don't mess with Sevastopol
266425062
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я. недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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