Не пытайтесь уехать из Севастополя без QR-кода: через блокпосты не пропустят никого

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сначала заявил, что установит на въезде в город блокпосты, а затем, на заседании оперативного штаба, уточнил, что через них не будут пропускать без документов не только туристов, но и местных.
«Что касается выезда и заезда севастопольцев, у которых нет ни одного из трех документов (QR-код, ПЦР, медотвод. — Прим. ред.), и приезда жителей Республики Крым: чтобы обеспечить эффективность всех этих мероприятий и разомкнуть цепочки контактов, и для севастопольцев, и для крымчан — точно такие же три документа. Иначе система эффективности не даст, мы просто потратим ресурсы», — цитирует Развожаева «Интерфакс» 26 октября.
Ранее Развожаев заявил в эфире «России 24», что ситуация с коронавирусом в Севастополе, «наверное, самая тяжелая за все два года пандемии».
«Практически весь коечный фонд занят, 5% остается в резерве. Разворачиваем еще 200 коек, но это уже будет предел мощности. Наша медицина работает за гранью своих возможностей», — резюмировал губернатор.
Некоторые регионы России также ужесточили ограничения на период нерабочих дней. Например, в Хакасии останавливают общественный транспорт и вводят комендантский час. В Тюменской области — полный локдаун.
Как будут работать QR-коды в Петербурге во время и после нерабочих дней — читайте здесь.