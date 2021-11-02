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Глава Ростуризма хочет проверить египетские отели и кафе после отравления россиян

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова поручила проверить отели и кафе Египта после отравления российских туристов. Об этом, как передаёт 2 ноября ТАСС, сообщила пресс-служба ведомства после телефонного разговора Догузовой с министром по туризму и древностям республики Халедом Эленани. Разговор состоялся по инициативе российской стороны после того, как за медпомощью обратились более 40 туристов из России, проживавшие в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде.

«В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания. Господин Эленани сообщил, что в Египте началась прокурорская проверка по факту пищевого отравления наших туристов, и со своей стороны выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов», — заявила Догузова.

Сейчас российские туристы уже выписаны из больницы, их здоровье в безопасности. Все они застрахованы, отметили в Ростуризме. AMC Royal Hotel временно не принимает новых постояльцев. Российские туроператоры переселили туристов в другие гостиницы и приостановили продажу путёвок в этот отель.

Об инциденте в Хургаде, как уже писала «Фонтанка», стало известно утром 31 октября. В результате массового отравления в местном отеле были госпитализированы 40 россиян. После случившегося Минтуризма Египта приостановило работу гостиницы. Шеф-повар отеля задержан. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (6)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я .недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
ShkVAl
Майями тоже проверить. И Мальдивы. Незамедлительно.
Olegro
я могу помочь нести чемоданы!
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