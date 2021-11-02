Глава Ростуризма хочет проверить египетские отели и кафе после отравления россиян

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова поручила проверить отели и кафе Египта после отравления российских туристов. Об этом, как передаёт 2 ноября ТАСС, сообщила пресс-служба ведомства после телефонного разговора Догузовой с министром по туризму и древностям республики Халедом Эленани. Разговор состоялся по инициативе российской стороны после того, как за медпомощью обратились более 40 туристов из России, проживавшие в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде.



«В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания. Господин Эленани сообщил, что в Египте началась прокурорская проверка по факту пищевого отравления наших туристов, и со своей стороны выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов», — заявила Догузова.

