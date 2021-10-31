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Египетский отель, где отравились 40 россиян, всё-таки закрыли

Минтуризма Египта закрыл отель в Хургаде, где произошло массовое отравление россиян

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Четырехзвездный отель AMC Royal в египетском курортном городе Хургада, где отравились 40 российских туристов, в настоящее время закрыт решением минтуризма Египта на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на помощника министра туризма Абделя Фаттах аль-Асы 31 октября сообщает РИА Новости.

«Отель, где произошел инцидент, решено закрыть, он не принимает новых постояльцев — в нём проживают только те, кто приехал до этого. В отеле проводится проверка комиссией минтуризма и минздрава для контроля на соответствие всем критериям, пока не закончится отдых гостей отеля», — пояснил чиновник.

По словам аль-Асы, во всех гостиницах Египта строго соблюдаются меры предосторожности и гигиенические стандарты, проводятся регулярные проверки. «Но случаются и человеческие ошибки, это произошло и в Хургаде», — отметил представитель минтуризма. «Отель будет закрыт, пока не будет удовлетворять всем условиям и критериям, точного срока нет. Оценивать эти параметры будут совместно минтуризма и минздрав», — добавил аль-Асы.

«Фонтанка» писала, что в результате массового отравления в отеле в Хургаде были госпитализированы 40 россиян. Изначально сообщалось, что гостиницу закрыли сразу же после происшествия решением местной прокуратуры. Однако позднее появилась информация, что отель работает и продолжает принимать бронирования.

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Комментарии (5)

karbofos
А поезд Мурманск-Адлер, где отравились 90 детей этим августом, закрыли?
2356897676
Это логично. Было бы странно, если бы им за массовое отравление дали звезду Мишлен.
Денеб
Вот такие в Египте четырёхзвёздные отели.... Страшно даже подумать, что творится в двух- и трёхзвёздочных....
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