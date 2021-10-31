Отель в Хургаде, где отравились 40 россиян, продолжает работать

Четырехзвездный отель AMC Royal в египетском курортном городе Хургада, где отравились 40 туристов из России, продолжает работать и принимать бронирования. Об этом 31 октября в комментарии к вышедшей ранее новости сообщил читатель «Фонтанки».



Позднее данную информацию также подтвердило РИА Новости со ссылкой на сам отель. «Мы работаем, нет никаких проблем. На сегодня номер уже нельзя забронировать, а с завтрашнего дня возможно», — сообщили агентству в египетской гостинице.



Напомним, ранее появилась информация о 40 отравившихся в отеле в Хургаде. При этом уточнялось, что по распоряжению местной прокуратуры гостиницу закрыли на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности.

