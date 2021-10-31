В Хургаде отравились 40 россиян. Отель, где они неудачно пообедали, закрыт

В четырехзвездном отеле AMC Royal hotel курортного города Хургада (Египет) отравились 40 российских туристов, находящихся на отдыхе. Об этом утром 31 октября сообщает ТАСС.



«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», — цитирует агентство представителя Федерации туристических палат Египта. По его словам, состояние всех заболевших удовлетворительное, угрозы жизни нет. Уже в понедельник их могут выписать.



По распоряжению местной прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам. Как отметил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, российское диппредставительство отслеживает ситуацию.

