FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

В Хургаде отравились 40 россиян. Отель, где они неудачно пообедали, закрыт

40 российских туристов отравились в египетском отеле

7
Печать

В четырехзвездном отеле AMC Royal hotel курортного города Хургада (Египет) отравились 40 российских туристов, находящихся на отдыхе. Об этом утром 31 октября сообщает ТАСС.

«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», — цитирует агентство представителя Федерации туристических палат Египта. По его словам, состояние всех заболевших удовлетворительное, угрозы жизни нет. Уже в понедельник их могут выписать.

По распоряжению местной прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам. Как отметил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, российское диппредставительство отслеживает ситуацию.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Вася Теркин
Впечатлений будет много
romul196018
Много где был..., в своё время посольские возили по Каиру неделю, когда заикнулся на море сказали, что только в Эльгуну, а про все остальное забудь. Все было задолго до всех революций и потрясений. Что Вы там забыли в Богом забытой стране?!
266159150
Так и надо им
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний